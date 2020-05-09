В Башкирии строится новая поликлиника на 250 посещений в смену

Здесь также разместятся хирургическое, детское, рентгенодиагностическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, административно-хозяйственные помещения и другие необходимые помещения. В новой поликлинике планируется 250 посещений в смену. Стоимость данного объекта, в которую входят строительно-монтажные работы и приобретение оборудования, составляет 400 миллионов рублей.

В настоящее время в данном селе действует поликлиника Центральной районной больницы, которая была введена в эксплуатацию в 1974 году. При строительстве также запланирован в районе второго этажа теплый переход между новой поликлиникой и старым медицинским учреждением.