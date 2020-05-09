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Экономика
9 Мая 2020, 00:43

В Башкирии строится новая поликлиника на 250 посещений в смену

Пресс-служба Министерства здравоохранения РБ сообщает, что общая площадь новой поликлиники составит более 4900 кв/м.

Здесь также разместятся хирургическое, детское, рентгенодиагностическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, административно-хозяйственные помещения и другие необходимые помещения. В новой поликлинике планируется 250 посещений в смену. Стоимость данного объекта, в которую входят строительно-монтажные работы и приобретение оборудования, составляет 400 миллионов рублей.
В настоящее время в данном селе действует поликлиника Центральной районной больницы, которая была введена в эксплуатацию в 1974 году. При строительстве также запланирован в районе второго этажа теплый переход между новой поликлиникой и старым медицинским учреждением.
Строительство данного объекта проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение", утвержденного майским указом Президента России и при поддержке Правительства республики, Минздрава РБ, Фонда социальных целевых программ.
Строительство планируется завершить в конце 2021 года.
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