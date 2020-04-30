Новая лесопожарная техника продолжает поступать в Башкирию

Перечень поступившей техники достаточно широк. Это и седельный тягач, 3 автомобиля "Егерь 2", трактор против лесных пожаров, 2 автоцистерны, 2 автомобиля для посадки леса и 14 колесных тракторов. Марат Шарафутдинов возглавляющий лесное ведомство подчеркнул, что данная техника поможет в борьбе с лесными пожарами в Башкирии.