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Экономика
30 Апреля 2020, 19:56

Новая лесопожарная техника продолжает поступать в Башкирию

Лесопожарный центр Башкортостана, а также учреждения входящие в ведомство республиканского Министерства лесного хозяйства получили на днях в рамках национального проекта более 20 единиц нового оборудования.

Перечень поступившей техники достаточно широк. Это и седельный тягач, 3 автомобиля "Егерь 2", трактор против лесных пожаров, 2 автоцистерны, 2 автомобиля для посадки леса и 14 колесных тракторов. Марат Шарафутдинов возглавляющий лесное ведомство подчеркнул, что данная техника поможет в борьбе с лесными пожарами в Башкирии.
Кроме этого, в 16 лесничеств поступило 18 автомобилей марок "Нива" и "Уаз". Минлесхоз России по целевой программе направил 27 млн рублей. После завершения майских праздников еще 20 лесничеств пополнят свой автомобильный парк.
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