Семейная пара из Хайбуллинского района воспользовалась грантом для развития своего дела

В 2019 году фермер получил 6 млн рублей на строительство фермы для разведения КРС мясного направления.
Получив средства, предприниматель приступил к задуманному, для чего приобрел более шести десятков нетелей породы "казахская белоголовая" в Бакалинском районе. Для размещения животных будет построено три животноводческих помещения.
Данная инициатива стала доступна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.