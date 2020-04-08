Семейная пара из Хайбуллинского района воспользовалась грантом для развития своего дела

В 2019 году фермер получил 6 млн рублей на строительство фермы для разведения КРС мясного направления.

Получив средства, предприниматель приступил к задуманному, для чего приобрел более шести десятков нетелей породы "казахская белоголовая" в Бакалинском районе. Для размещения животных будет построено три животноводческих помещения.