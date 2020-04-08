+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Экономика
8 Апреля 2020, 17:13

Семейная пара из Хайбуллинского района воспользовалась грантом для развития своего дела

В Башкирии предпринимателю из села Подольск Хайбуллинского района для реализации своего бизнеса помог грант, направленный на развитие семейных животноводческих ферм.

В 2019 году фермер получил 6 млн рублей на строительство фермы для разведения КРС мясного направления.
Получив средства, предприниматель приступил к задуманному, для чего приобрел более шести десятков нетелей породы "казахская белоголовая" в Бакалинском районе. Для размещения животных будет построено три животноводческих помещения.
Данная инициатива стала доступна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru