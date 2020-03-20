"Мой бизнес" в помощь предпринимателям

Были приглашены предприниматели, главы сельских поселений, работники администрации. В работе совещания приняли участие сотрудники центра "Мой бизнес" Рустам Зубаиров и Глеб Абдуллин.

Открывая совещание, заместитель главы администрации по вопросам развития предпринимательства Динар Муртазин ознакомил с положением в районе, подробно рассказал об инвестиционных площадках, какие объекты планируется на них разместить, какими будут производственные показатели и поступления в бюджет.

Разработан бренд для товаров, выпускаемых на территории Мишкинского района, прорабатывается вопрос по его внедрению и продвижению на торговых площадках Республики Башкортостан.

В районе проработан вопрос поставки продуктов питания в образовательные учреждения местными поставщиками, в частности, чтобы поставку мяса полностью осуществляли крестьянские фермерские хозяйства Мишкинского района.

Выступающий подвел итоги работы, проделанной за 2019 год. Было отмечено, что за прошлый год всего зарегистрировались 58 новых субъектов малого предпринимательства, 69 - закрылись.

Выступление Динара Муртазина вызвало горячее обсуждение. Были подняты вопросы о сокращении численности предпринимателей в районе, субсидирования и другие вопросы. Заместитель главы администрации по вопросам развития предпринимательства объяснил сокращение численности переходом некоторых из них в категорию самозанятых. Выступили депутат Совета района Радик Шамсутдинов, председатель совета предпринимателей Анфир Фатхинуров, ИП В. Андриянов, ИП Ю. Александров, А. Айкашева и другие.

Центральным вопросом стало знакомство предпринимателей нашего района с деятельностью центра поддержки предпринимательства. Сотрудники центра "Мой бизнес" рассказали обо всем подробно.

Этот центр открылся в начале сентября в столице республики и действует в формате единого клиентского офиса для предпринимателей. Он был открыт в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которое направлено на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. Здесь начинающие предприниматели в режиме «одного окна» могут получить все виды консультации: как зарегистрировать свое дело, какая система налогообложения будет предпочтительнее, и какие существуют механизмы кредитования.

- Задача нашего центра - поддержка предпринимателей. Рассказываем о мерах господдержки, в том числе о видах льготного финансирования, - объясняет руководитель клиентского офиса Рустам Зубаиров. - На сегодняшний день в Уфе работают два офиса «Мой бизнес» - в Конгресс-холле «Торатау» и в бизнес-центре «Книжка». Также начал работу офис в городе Нефтекамске.

Все услуги бесплатные. Мы предоставляем финансовые услуги, консультационно-образовательные, имущественно-поисковые. Если вопросы связаны с бизнесом, оказываем услуги, если нет - только консультируем. Также мы даем консультации по предпринимательским часам, разъясняем бизнесменам, как попасть на совещания в формате «Предпринимательский час», которые проводятся в районных администрациях. Плюс подробно рассказываем предпринимателям, какие меры господдержки существуют и что нужно сделать, чтобы их получить, - продолжает руководитель клиентского офиса.

О том, что связано с финансами - видах кредитования, выдаче займов, микрозаймов, подробно рассказал Глеб Абдуллин.

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовала в феврале 2019 года и рассчитана до 2024 года. 90 банков, участвующих в программе, выдают предпринимателям кредиты по сниженной ставке до 8,5% годовых, а государство компенсирует кредитным организациям недополученную прибыль. Глеб Рифович отметил, что при желании получить кредит именно по этой программе предприниматели, обращаясь в банк, должны акцентировать внимание именно на этом.

Подробно остановился на предоставлении поручительств за счет средств гарантийного фонда, предоставлении основных средств на условиях лизинга, предоставлении займов за счет средств фонда поддержки инвестиционных инициатив.

Предпринимателей не могло не заинтересовать то, что центр возмещает их затраты, например, на патентование товарного знака, специальную оценку условий труда (до 6 рабочих мест), сертификацию продукции, затраты на популяризацию башкирской продукции (ролики о предпринимателях, печатная продукция - буклеты, визитки, баннеры и другое), также при участии в торгах площадку можно получить бесплатно. И это не полный список. Кроме всего, можно получить консультацию по вопросам экспорта продукции, вплоть до контрагента. В целом, было доступно разъяснено, в чем заключается выгода предпринимателей при их обращении в центр.

Также Глеб Абдуллин обратил внимание собравшихся на новшество в законодательстве, касающееся социального предпринимательства. 26 июля 2019 года официально опубликован и вступил в силу федеральный закон № 245-ФЗ, который ввел в законодательство Российской Федерации понятия социального предпринимательства и социального предприятия. Теперь на статус социального предприятия и государственную поддержку могут рассчитывать компании малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают занятость тех, кто относится к социально незащищенным слоям - инвалидов, одиноких или многодетных родителей, пенсионеров, беженцев, малоимущих граждан или других категорий при условии, что их доля составляет не менее 50% от общего числа работников, а расходы на оплату труда – не менее 25%). Будет составлен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся социальным предприятием. Предприятия не включаются в этот реестр автоматически, для этого нужно подать заявку, и это нужно сделать не позднее 1 мая. В итоге, уже в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства появится графа с информацией о том, что организация является социальным предприятием, это даст возможность компании претендовать на имущественную и финансовую поддержку от государства.

- Невозможно рассказать обо всем в одном выступлении. Всю информацию о деятельности центра "Мой бизнес" можно найти на нашем официальном сайте, - сказал Рустам Зубаиров. - Заходите на наш сайт, звоните, обращайтесь - мы всегда окажем вам помощь.

Предприниматели имели возможность получить индивидуальную консультацию, и желающие ею воспользовались.

Совещание прошло плодотворно.