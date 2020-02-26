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Экономика
26 Февраля 2020, 16:25

В Бурзянском районе Башкирии запустили крупнейшую в России солнечную электростанцию

В Башкирии заработала крупнейшая в России солнечная электростанция расположенная в Бурзянском районе.

Мощность установки составляет 10 мегаватт и будет способна обеспечивать электрической энергией целый район. Поддерживать снабжение электричества во время аварийных отключений будет специальный накопитель мощностью 8 мегаватт. Станцию запустили во время промышленного форума в Уфе, в котором принял участие глава региона Радий Хабиров.
Как рассказали эксперты «Глобальной энергии», данный проект позволит повысить надежность снабжения электроэнергией удаленных населенных пунктов, а также станет образцом современного энергобаланса.
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