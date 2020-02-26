В Бурзянском районе Башкирии запустили крупнейшую в России солнечную электростанцию

Мощность установки составляет 10 мегаватт и будет способна обеспечивать электрической энергией целый район. Поддерживать снабжение электричества во время аварийных отключений будет специальный накопитель мощностью 8 мегаватт. Станцию запустили во время промышленного форума в Уфе, в котором принял участие глава региона Радий Хабиров.