На пенсионное обеспечение жителей Башкирии в 2018 году направлено более 201 млрд рублей

«Доставка пенсий в новом году начнется с 3 января и будет производиться в зависимости от режима работы организаций почтовой связи. Конкретные даты доставки в праздничные и выходные дни всем получателям были указаны в квитанциях к поручению декабрьской пенсии. С 9 января пенсии будут доставляться по обычному графику», — сообщил управляющий ОПФР по РБ Фоат Хантимеров.