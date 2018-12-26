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Экономика
26 Декабря 2018, 16:54

На пенсионное обеспечение жителей Башкирии в 2018 году направлено более 201 млрд рублей

На пенсионное обеспечение жителей Башкирии в 2018 году направлено 201,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по региону.

На данный момент финансирование пенсий и других социальных выплат завершено в полном объеме.
С 26 декабря начато финансирование первой декады января будущего года.
«Доставка пенсий в новом году начнется с 3 января и будет производиться в зависимости от режима работы организаций почтовой связи. Конкретные даты доставки в праздничные и выходные дни всем получателям были указаны в квитанциях к поручению декабрьской пенсии. С 9 января пенсии будут доставляться по обычному графику», — сообщил управляющий ОПФР по РБ Фоат Хантимеров.
По его словам, в банки перечисление сумм пенсии получателям, у которых срок определен на 12 и 13 числа, будет осуществлено досрочно — 11 января. Далее — «в сроки, установленные договорами».
В настоящее время в республике насчитывается 1 млн 200 тысяч пенсионеров.
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