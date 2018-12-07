Запасы извести, альтернативные Торатау, требуют постановки на госбаланс

Тем не менее, он не исключил, что в обозримом будущем эти запасы будут поставлены на государственный баланс. После этого компания даст подробные комментарии о качестве этих природных ресурсов, уточнил он.

В приемной БСК соединять с директором Ан Ен Доком для получения оперативных комментариев отказались без официального запроса в письменном виде.