Запасы извести, альтернативные Торатау, требуют постановки на госбаланс

Тем не менее, он не исключил, что в обозримом будущем эти запасы будут поставлены на государственный баланс. После этого компания даст подробные комментарии о качестве этих природных ресурсов, уточнил он.
В приемной БСК соединять с директором Ан Ен Доком для получения оперативных комментариев отказались без официального запроса в письменном виде.
Напомним, врио главы республики Радий Хабиров договорился с «Башкирской содовой компанией» группы «Башхим» о разработке шихана Куштау, хотя в самой компании настаивали на передаче производству в качестве сырьевого источника Торатау. По данным БСК, на Торатау более качественные запасы сырья, однако гора является памятником природы и имеет защитный республиканский статус. Доступные запасы ныне разрабатываемого Шахтау иссякнут в 2022 году.