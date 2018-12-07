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Экономика
7 Декабря 2018, 21:05

Запасы извести, альтернативные Торатау, требуют постановки на госбаланс

Месторождения известняка на Куштау пока не состоят на государственном балансе запасов карбонатного сырья, сообщил ИА «Башинформ» официальный представитель Башкирской содовой компании Сергей Лобастов.

Тем не менее, он не исключил, что в обозримом будущем эти запасы будут поставлены на государственный баланс. После этого компания даст подробные комментарии о качестве этих природных ресурсов, уточнил он.
В приемной БСК соединять с директором Ан Ен Доком для получения оперативных комментариев отказались без официального запроса в письменном виде.
Напомним, врио главы республики Радий Хабиров договорился с «Башкирской содовой компанией» группы «Башхим» о разработке шихана Куштау, хотя в самой компании настаивали на передаче производству в качестве сырьевого источника Торатау. По данным БСК, на Торатау более качественные запасы сырья, однако гора является памятником природы и имеет защитный республиканский статус. Доступные запасы ныне разрабатываемого Шахтау иссякнут в 2022 году.
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