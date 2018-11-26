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Экономика
26 Ноября 2018, 16:26

С 1 января максимальный размер пособия по безработице в Башкирии составит 9200 рублей

С 1 января 2019 года пособие по безработице в России значительно увеличится, впервые с 2009 года, подчеркнули в Минтруде Башкирии.

С 1 января 2019 года пособие по безработице в России значительно увеличится, впервые с 2009 года, подчеркнули в Минтруде Башкирии.
С января следующего года минимальный размер пособия по безработице вырастет с 850 до 1500 рублей, максимальный — с 4900 до 8000 рублей.
«В Башкортостане, с учетом уральского коэффициента, минимальный размер пособия по безработице составит с нового года 1725 рублей, максимальный — 9200 рублей. В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в республике с учетом уральского коэффициента составляет 977,5 рубля, максимальный — 5635 рублей», — сообщила пресс-секретарь Минтруда республики Роза Кузьменко.
Кроме того, с 2019 года впервые вводится пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста. Для них минимальное пособие составит 1500 рублей, максимальное — 11 280 рублей, или 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.
В Башкортостане, с учетом уральского коэффициента, максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста составит 12 972 рубля.
К началу ноября текущего года в регионе насчитывалось 17,8 тысячи официально зарегистрированных безработных. Это на 13,7% меньше, чем в начале года. Почти 62 процента от общего числа «официальных» безработных — женщины.
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