Предприниматель — особый пласт человеческих отношений, и как ему развиваться, зависит от нас с вами

Тема предпринимательства в районе — словно залежи целинных земель — пахать — не перепахать. Но зато потом, земля-матушка, отдохнув многие века, дает весомый урожай. Перейдем к конкретным делам и людям.







Неожиданно ярко и во всей своей красе открылась предпринимательская жилка у председателя районного совета предпринимателей А. Фатхинурова. Вокруг его кипучей и неуемной деятельности объединились люди, создающие рабочие места, открывающие производства, для которых труд во благо малой родины — не пустой звук.







Анфир Ахматович сплотил вокруг себя подлинных энтузиастов своего дела. Добрых слов в свой адрес заслуживают Рахима Абрарова, Ханиф Шаймуратов, Вугар Садраев, Гульнар Карамова, Руся Ахмадиева, Юрий Чамуков, Сергей Климин, Татьяна Дмитриева, Константин Андреев, Дмитрий Демин, Константин Яваев, Ахматзия Галимзянов, Михаил Яндимиров, Динар Закирзянов, Вадим Антонов, Радик Шамсутдинов, Ринат Гильманов, Александр Чечулин, Михаил Белоусов, Владимир Михайлов, Валерий Шамиданов, Анатолий Аксентьев, Ильдар Сабиров, Алмаз Гималетдинов, Ильдар Гильмутдинов, Равиль Алимов, Николай Салмиянов, Илюся Валиахметова, Сергей Кисмерешкин, Юрий Александров и все те, кто смело шагнул в океан новых рыночных отношений. Успешно развиваются такие предприятия, как кафе-бистро «Три апельсина», возглавляемое Татьяной Дмитриевой, сеть магазинов и предприятий Юрия Чамукова, Анфира Фатхинурова, Анатолия Аксентьева, Рината Гильманова, предприятия, возглавляемые опытными управленцами — Радиком Шамсутдиновым, Ильдаром Гильмутдиновым, Равилем Алимовым. Делают свои первые шаги, которые вполне перспективны, Ильдар Сабиров, Гузель Ибатова и другие. Твердо стоят на ногах маститые предприниматели — Анфир Фатхинуров, Ильдар Гильмутдинов, Равиль Алимов, Вадим Антонов, Владимир Михайлов, Анатолий Аксентьев, Радик Шамсутдинов, Юрий Александров, Юрий Карамов, Дмитрий Демин, Рахима Абрарова, Михаил Яндимиров и многие другие. Да пусть простят меня жители за нудное перечисление фамилий, но без этого нельзя. Каждый предприниматель и коммерсант достойны того, чтобы «страна знала своих героев», ибо они создают рабочие места, выплачивают людям зарплату, обеспечивают нас товарами первой необходимости, создают все условия для нормальной жизнедеятельности. Мы уже не задумываемся, куда зайти за продуктами, заказать мебель. Все это в доступной близости и по приемлемым ценам. Предприниматели идут навстречу населению — открывают щадящие кредиты, принимают заказы.







К примеру, возникла необходимость строиться — по району созданы все условия — работают пилорамы. Особенно преуспела в этом лесозаготовительное предприятие Ильдара Гильмутдинова. Здесь есть широчайший ассортимент стройматериалов с полной доставкой до места жительства клиента.







Захотели, скажем, провести торжества. К вашим услугам — кафе-бистро «Три апельсина», «Комильфо». Чего только стоит широчайший выбор продуктов питания магазинов «21 век», «Монетка», «Пятерочка», «Шады», «Продуктовая корзинка» и многие другие.







Мы настолько привыкли к тому, что нас окружают сети магазинов, автомастерских, парикмахерских и других видов сервиса, которые незаметно, но тесно вошли в нашу жизнь, в наш быт и уже не кажется сложным и немыслимым — выкопать колодец, облагородить территорию, выстроить жилье, оформить или распечатать документы, пожалуйста — все условия для нас созданы. И уже не нужно стоять в очередях, ехать в близлежащие города. Все есть у нас в Мишкино, в шаговой доступности. Не ошибусь, если скажу, что жизнь предпринимателя сложна и непредсказуема. Для того, чтобы бизнес шел по накатанной дороге, давая дивиденды, приносил пользу людям, обществу нужно иметь коммерческий талант. И глубоко ошибочно мнение, что коммерсанты очень богатые люди. Все средства пущены в оборот. На них покупаются продукты, стройматериалы и прочие.







Дорогие наши читатели! Вы заметили, насколько улучшается наша жизнь? Строятся новые улицы, дома, дороги, магазины, открываются цеха по ремонту автомобилей, пилорамы, мебельные цеха. И все это для нас с вами. Наша задача — жить честно и приносить пользу.







Не секрет, что все это создают функционирующие в нашем районе 206 ИП и 76 КФХ, занятые в малом и среднем бизнесе. По итогам первого квартала этого года произведено продукции на двести миллионов рублей. Теперь немного статистики: и как отметил в разговоре со мной начальник районного планово-экономического отдела Сергей Нуриев, на первое апреля 2018 года зарегистрировано 344 субъекта малого и среднего предпринимательства, задействованных во всех видах экологической деятельности. Среднестатистическая численность работников, занятых в малых и средних предприятиях нашего района, составляет 676 человек.







Наши предприниматели успешно реализуют себя не только в своей повседневной работе, но и в благотворительности. В наших сплошных условиях дикого рынка, ни одно массовое мероприятие не обходится без финансовой помощи предпринимателей — будь то Сабантуй, юбилейные торжества.







Достойную помощь предприниматели оказывают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, собирают средства на операции, строительства жилья после пожара или другой стихии, активно участвуют в акциях «Солдатская посылка», «Помоги собраться в школу», «Подарите книги библиотеке».







Благотворительность настолько вошла в нашу жизнь, что в районе создан специальный фонд, который со времени своего существования оказал финансовую помощь сотням наших земляков.







Недавно в районной библиотеке прошло очень зрелищное и массовое мероприятие, посвященное меценатству. В торжественной обстановке участники мероприятия сказали сердечное спасибо семьям Поповых, Петровых и всем тем, кто вложил немалые средства в строительство православного храма, кто не может равнодушно пройти мимо чужого горя и людской беды. В наше время слово «меценатство» все больше заменяется другим словом — «спонсорство». Многие наши местные предприниматели являются спонсорами разнообразных районных мероприятий. Не обходятся без них Сабантуй, новогодние утренники, торжества, посвященные Дню Победы, чествование семей-юбиляров и многое другое.







В этот день был оглашен огромный список меценатов нашего района. Низкий вам поклон и сердечное спасибо за это!



