Глава Новотроицкого сельсовета Людмила Чухнина удостоена высокой награды

27 августа 2026 года столица Башкортостана принимала более тысячи представителей муниципалитетов на VIII Гражданском форуме Республики Башкортостан. В составе делегации Мишкинского района на этом масштабном событии присутствовала глава сельского поселения Новотроицкий сельсовет Людмила Чухнина. В рамках форума Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров совместно с советником Президента России, председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым ознакомился с лучшими практиками некоммерческих организаций. За многолетний добросовестный труд и плодотворную общественную деятельность Людмила Чухнина была удостоена благодарности Главы Республики Башкортостан.

Путь Людмилы Сергеевны к этой награде начался задолго до форума. Она руководит Новотроицким сельским поселением с 2015 года. До этого, с 2008 года, она работала управляющей делами администрации. По первому образованию глава — учитель химии и биологии, выпускница Бирского педагогического института 1997 года. В состав ее муниципалитета входят село Новотроицкое, Рефанды древни Бирюбаш, Михайловка,Худяковка. Общая численность населения составляет около 1000 человек. В марийских деревнях Бирюбаш, Рефанды и Укозяш проживают марийцы, а Новотроицком — русские. Сама глава поселения родом из Малонакаряково, в Новотроицком проживает с семи лет.

Решение пойти в политику в 2015 году, находясь в декретном отпуске, было продиктовано тяжелым состоянием инфраструктуры. На тот момент в поселении практически отсутствовали дороги и уличное освещение, нуждалась в ремонте водонапорная башня, а сельские клубы находились на грани закрытия из-за ветхости. Чувство долга перед односельчанами и поддержка семьи перевесили сомнения. Сегодня администрация работает как сплоченная команда, где каждый депутат и сотрудник несет ответственность за общее дело.

За годы работы при поддержке местных депутатов и общественных организаций Людмилой Чухниной был реализован масштабный план благоустройства, который кардинально изменил облик муниципалитета: в поселении полным ходом идет газификация, а все населенные пункты обеспечены стопроцентным уличным освещением; наконец начался долгожданный ремонт дороги до села Новотроицкого, заменена водонапорная башня и отремонтирован водопровод; проект «Реальные дела» позволил капитально отремонтировать сельские клубы и крышу детского сада в Бирюбаше. Благодаря победе в программе поддержки местных инициатив в Новотроицком обновили окна в школе, построили две детские площадки, заменили ограждения кладбища и привели в порядок дорогу на улице Заречной. В 2019 году основательновали дорогу в Укозяше и провели там освещение, а также установили отопление в пожарном депо села Новотроицкого. Для решения проблемы очистки улиц жители сообща приобрели трактор К-700.В2022 году в деревне Рефанды был введен в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В этом году поменяли насос на скважине, отремонтировали и покрасили трактор К-700, начали ремонт улиц Молодёжная в д. Бирюбаш и Школьная в Рефандах

Важной частью жизни поселения остается поддержка участников специальной военной операции. Активную работу по сбору гуманитарной помощи ведет женсовет под руководством управляющей делами администрации Светланы Охезиной. Население регулярно формирует гуманитарные грузы, закупает медикаменты и товары первой необходимости для отправки на фронт.

«В нашем районе живут замечательные люди — трудолюбивые, талантливые, отзывчивые и добрые. Я хочу пожелать, чтобы эти качества наших жителей никогда не угасали, — говорит Людмила Чухнина. — Чтобы наши ребята поскорее вернулись живыми и здоровыми из зоны СВО. Конечно же, процветания, мира и благополучия нашему району и родному краю!»

Награда, полученная на Гражданском форуме, — это признание не только личных заслуг главы, но и результат слаженной работы всей команды Новотроицкого сельсовета и неравнодушия его жителей.

Примите самые искренние поздравления с заслуженной наградой. Пусть поддержка земляков и дальше придает вам уверенности, а Новотроицкий сельсовет процветает и становится только краше!