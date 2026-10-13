Ветеран педагогического труда А.Мишин встретил свой юбилей

С 95-летием его пришли поздравить исполняющая обязанности заместителя главы администрации района по социальным вопросам и внутренней политике Диана Муратбаева, председатель районного совета ветеранов Юлия Балахнина, глава СП Камеевский сельсовет Герман Байдимиров. Присоединились к делегации председатель первичной ветеранской организации села Камеево Валерий Исадыков со супругой, родственницей юбиляра Надеждой Сергеевной и родственники юбиляра. Делегация пришла сказать спасибо человеку, который строил будущее России своими руками и горячим сердцем. Диана Игоревна пожелала имениннику крепкого здоровья и долгих лет жизни, вручила памятный подарок и поздравительное письмо от имени Президента России Владимира Путина и главы района Ларисы Александровой.

К поздравлениям присоединились и гости. От лица земляков и власти виновнику торжества преподнесли цветы, памятные подарки, гостинцы.

Поколение Александра Мишина знает о цене хлеба и мира не понаслышке. Их детство опалено войной, юность пришлась на огненные годы, принесшие горе, голод, разруху и сломанные судьбы. Семья Мишиных хлебнула лиха сполна. Родившись в деревне Ирсаево вторым ребенком в 1931 году, маленький Саша появился на свет с клеймом «сын врага народа». Отца репрессировали еще до его рождения, уводя темной ночью в неизвестность. Семью в одной верхней одежде выгнали на улицу. Чудом оставшись в живых благодаря брату бабушки, рискнувшему их приютить, они выживали как могли. На счастье семьи, отца не расстреляли, а сослали на строительные работы. Через два с половиной года он, как дисциплинированный заключенный, был отпущен на свободу. Построить новый дом у семьи не было средств, поэтому отец вырыл землянку, где они жили до 1947 года. Таких землянок в деревне было три.

В 1939 году Саша переступил порог местной школы, но война внесла свои суровые коррективы. В 1946 году учеба стала платной, и у семьи, едва сводившей концы с концами, не нашлось средств. Мальчика вежливо «попросили» оставить парту. Однако смышленый ребенок не сдался. Чтобы оплатить свое право на знания, он сам пошел работать. За каждый отработанный трудодень ему выдавали муку. Ели траву и делали муку из коры. Жили впроголодь. А когда шёл домой из Мишкино, то останавливался и сидел на завалинках, нюхал запах еды. Кто-то варил суп, он думал так утолить голод. Александр Михайлович не пропустил ни одного дня учёбы. Забирал почту и раздавал по адресам. Это и солдатские треугольники, и похоронки. Со слезами отдавал своим односельчанам. В правление колхозов Шемер (Ирсаево) и М. Горький (Митряево) приносил газеты, плакаты. И ему отправляли ежедневные сводки о вспашке, уборке. И до темноты снова бежал в Мишкино, уже в райсовет. За каждый отработанный трудодень ему выдавали муку, крупу и другие продукты. Вот за эту безупречную работу ему дали премию и он сразу оплатил свою учебу. Школа была успешно закончена. После получения аттестата Александра Мишина отправили в Тынбаевскую семилетнюю школу учителем начальных классов. В Тынбаево пошёл работать в лаптях. Ходил пешком. Помнит, как его оттуда отправили с учениками в райком комсомола вступать в комсомол. Запрягли не лошадь, а быка. Жил квартирантом у одной пожилой женщины. Очень бедной. Ему уж это не было страшно. Сам жил в землянке. И был закалён жизненными трудностями. Каждый день, одетый во что попало, в метели, бураны, морозы, дожди - не пропуская ни одного дня он отработал один учебный год.

– Я до сих пор помню своих малышей, – с теплотой говорит ветеран. – Нет, не по фамилии, а их привычки, забавные истории. Например, одного мальчика, который писал не по горизонтали, а вертикально. Изрядно мне пришлось с ним повозиться.

Эта искра призвания определила весь дальнейший путь. В 1950 он перешёл в школу в Ирсаево преподавателем математики, которая к этому времени стала семилетней. Отслужил в армии на Дальнем Востоке. Помнит, как ехали на поезде 17 дней в вагоне для перевозки скота. Грязные, с разорваннной одеждой. После службы в рядах Советской Армии он вернулся на малую родину, чтобы уже никогда ее не покидать. Заочно окончив филологический факультет Бирского педагогического института, он стремительно рос профессионально. После третьего курса стал завучем, а в 1961 году возглавил коллектив Ирсаевской школы.

Эпоха его руководства запомнилась всем грандиозным строительством. Новые корпуса возводились всем миром: после уроков оставались старшеклассники, помогали родители, кипела работа на субботниках и воскресниках. Результат стоил всех бессонных ночей и нервотрепок. Он отдавал сердце своим ученикам — нескольким поколениям мальчишек и девчонок, для которых навсегда остался мудрым наставником. Его всегда отличали прекрасные душевные качества — любовь к детям, честность, принципиальность и готовность в любую минуту прийти на помощь. Такие люди служат сегодня нравственным ориентиром для государства. Трудовая копилка Александра Мишина увенчана званием «Заслуженный учитель школ РСФСР», значком «Отличник народного просвещения РСФСР» и медалью «Ветеран труда».

Но главная гордость учителя — его ученики. Многие из них стали знаменитыми, уважаемыми людьми, профессионалами своего дела, крепко стоящими на ногах.

В 1957 году в его жизнь вошла большая любовь. Супруга Анастасия Салмиянова работала учительницей марийского языка и литературы, она стала его верной спутницей. Вместе в любви и согласии они вырастили двоих детей — Георгия и Ирину. Дочь пошла по стопам любимого отца, получив образование в Марийском государственном педагогическом институте в городе Йошкар-Оле. Там же училась и супруга Александра Михайловича. Сын выбрал профессию защитника Отечества, закончив высшее военное училище. Сегодня родословная ветвь Мишиных цветет пышным цветом: пятеро внуков и одиннадцать правнуков. О них именинник отзывается с невероятной нежностью. Как истинный мужчина, он ни словом не обмолвился о своих болезнях, хотя они, безусловно, есть, говоря лишь о том, какое это счастье — видеть продолжение себя в детях и внуках. После смерти супруги, которая умерла в 2003 году, пришлось переехать из деревни Ирсаево. Сегодня юбиляр живет со своей дочерью в селе Камеево, в новом просторном доме, где есть все условия.

Низкий вам поклон, дорогой Александр Михайлович, за ваш подвиг созидания, за вашу мудрость и несгибаемую волю. Желаем вам того, чего так часто не хватает нам, молодым — крепкого-крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет в окружении тепла, заботы дочери и внука.