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13 Октября , 04:22

Свой восьмидесятилетний юбилей отметила О.Губеева — ветеран труда из с.Мишкино

В преддверии Дня пожилых людей мы с особой теплотой рассказываем о человеке, чья жизнь стала примером преданности избранному делу и неиссякаемого жизнелюбия. С этой знаменательной датой именинницу пришли поздравить исполняющая обязанности заместителя главы администрации района по социальным вопросам и внутренней политике Диана Муратбаева и председатель районного совета ветеранов Юлия Балахнина. Гости вручили юбилярше поздравительные открытки от Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и главы районной администрации Ларисы Александровой, а также памятные подарки. В адрес виновницы торжества прозвучали самые искренние пожелания здоровья, благополучия и долгих счастливых лет.

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Свой восьмидесятилетний юбилей отметила О.Губеева — ветеран труда из с.МишкиноСвой восьмидесятилетний юбилей отметила О.Губеева — ветеран труда из с.Мишкино
Свой восьмидесятилетний юбилей отметила О.Губеева — ветеран труда из с.Мишкино

Ольга Андреевна родилась в деревне Старокольчубаево. После окончания одиннадцати классов Чураевской средней школы она выбрала профессию, связанную с заботой о детях, поступив в уфимское медицинское училище №1 на специальность «сестра-воспитательница дошкольных учреждений». Получив диплом, выпускница вернулась в родной район.

Свой трудовой путь она начала воспитателем в детском саду совхоза «Мишкинский», где трудилась десять лет, после чего перевелась в детский сад «Солнышко». Почти сорок лет своей жизни Ольга Андреевна посвятила служению самым маленьким жителям района и их родителям. За долгие годы безупречной работы её труд был отмечен высокими наградами: знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1987 год); званием «Воспитатель-методист» (1990 год); грамотой Министерства просвещения БАССР за успехи в воспитании детей дошкольного возраста (1985 год); званием Ветерана труда Российской Федерации; многочисленными почётными грамотами РОНО и Министерства образования Башкортостана. Особым предметом гордости для неё является звание «Почётный донор России». Стоит отметить и то, что два года подряд юбилярша сдавала нормы ГТО на золотой значок!

Своего будущего супруга Ольга Губеева встретила во время работы в совхозном детском саду — он был водителем и привозил обеды. Вскоре молодые люди создали крепкую семью. У них родились дети: сын Игорь (трагически ушёл из жизни 10 лет назад), дочь Ирина, которая живёт в Уфе и работает воспитателем детского сада, и младшая дочь Инна, обосновавшаяся в Челябинской области. Сегодня у Ольги Андреевны пятеро внуков и одна правнучка — большая, дружная семья, которая всегда рядом.

Ольга Андреевна живёт одна, но её дом никогда не бывает пустым — он наполнен воспоминаниями, теплом и любовью близких. Её многолетний труд, искренняя доброта и отзывчивость стали нравственным ориентиром для многих поколений земляков. Пусть этот праздник станет прекрасным поводом сказать ей спасибо за всё, что она сделала для нас, и пожелать крепкого здоровья, бодрости духа и бесконечной радости от общения с родными!

От всей души поздравляем Ольгу Андреевну с юбилеем! Низкий поклон за её самоотверженный труд, душевную щедрость и заботу, которые она дарила детям долгие годы.

Автор:Раиля Аптикаева
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