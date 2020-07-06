Банк или коллекторская компания?

УФССП по Республике Башкортостан продолжают работу по выявлению нарушений действующего законодательства и защите законных интересов граждан. Напоминаем, что права и обязанности юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, регламентируются нормами Федерального Закона № 230-ФЗ. Их нарушение служит основанием для привлечения компании к ответственности.

Так, с начала года в Управление поступило 259 обращений по вопросам деятельности кредиторов и коллекторов. В результате их рассмотрения должностными лицами возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, из них 6 – в отношении микрофинансовых организаций, 7 – коллекторских организаций и 2 - в отношении должностных лиц микрофинансовых организаций. Материалы дел были направлены в суды по подведомственности.

Помимо обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, сотрудниками службы ведется работа по повышению грамотности населения. Каждый может получить консультацию по телефону «горячей линии» 8 (347) 273-71-49, либо в группе Вконтакте «Надзор за коллекторами» https://vk.com/club151159628 .

Чтобы обобщить статистические данные, в настоящее время проводится опрос среди жителей республики. Исследование проходит в виде стандартизированного интервью с выбором варианта ответа. В перечне задаваемых вопросов – коллекторские, микрофинансовые организации, способы подачи заявления на неправомерные действия и другое.

Предлагаем всем желающим пройти тест https://forms.gle/sYUPNWXwpvw2GZKGA, а в конце ознакомиться с основными положениями Федерального закона №230-ФЗ.