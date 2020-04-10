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Человек и закон
10 Апреля 2020, 18:12

В Башкирии всех кто не соблюдает режим самоизоляции ждут крупные штрафы

В Башкирии с 10 апреля серьезно усилят контроль за теми, кто нарушает режим самоизоляции. Как сообщает Секретарь Межведомственного совета общественной безопасности республики А.Касьянов, нарушителям будут выписываться крупные штрафы.

Как отметили в ведомстве, ранее полицейские и дружинники ограничивались лишь устным предупреждением и рекомендовали гражданам вернуться домой. Теперь же, тех, кто оказался в общественном месте без уважительной причины, ждет административная ответственность.
- Это объективная необходимость, а не угрозы или запугивания. Самоизоляция касается всех, - отметил А.Касьянов.
За несколько дней в Башкирии было выявлено около 2,5 тысяч нарушений правил самоизоляции и проведено более 20000 профилактических бесед. В рейдах задействованы более 1,5 тысяч народных дружинников, более 2 тысяч полицейских, около 30 сотрудников Росгвардии.
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