В Башкирии всех кто не соблюдает режим самоизоляции ждут крупные штрафы

Как отметили в ведомстве, ранее полицейские и дружинники ограничивались лишь устным предупреждением и рекомендовали гражданам вернуться домой. Теперь же, тех, кто оказался в общественном месте без уважительной причины, ждет административная ответственность.

- Это объективная необходимость, а не угрозы или запугивания. Самоизоляция касается всех, - отметил А.Касьянов.