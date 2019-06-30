В ряде хозяйствующих субъектов Мишкинского района выявлены факты загрязнения окружающей среды

Так, у ИП Шамиева В.Ш. в результате деятельности образуются отходы 2-5 классов опасности, при этом отчет по форме 2-ТП (отходы) им не сдан, а также не оформлены паспорта опасности отходов.

В ходе проверки деятельности ИП Ибраева А.П. установлено, что несмотря на наличие двух организованных источников выбросов, загрязняющих атмосферный воздух, - открытая стоянка транспорта и дровяная печь, используемая для обогрева здания магазина, индивидуальным предпринимателем обязанность по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений, не выполнена.

Аналогичные нарушения выявлены в ряде хозяйствующих субъектов.

По указанным нарушениям в адрес 14 индивидуальных предпринимателей внесены представления, возбуждено 12 дел об административном правонарушении по ст.8.5 КоАП РФ (сокрытие экологической информации), 5 дел об административном правонарушении по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), 1 дело об административном правонарушении по ст.8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства), 5 дел об административном правонарушении по ст.8.46 КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений), которые рассмотрены и удовлетворены.

Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха.

Между тем, в ходе выездной проверки деятельности ИП главы КФХ Кштаева С.Ш. 15.04.2019 г. установлен факт утечки продуктов производства животноводства в болотные воды и земли вокруг фермы, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, и в придорожную канаву и их загрязнения.

По результатам проверки ИП глава КФХ Кштаев С.Ш. привлечен к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Аналогичные нарушения выявлены в ходе выездной проверки деятельности ИП главы КФХ Кштеяна Т.Ш. 24.04.2019 г., где установлен факт сброса продуктов производства животноводства в близлежащий водоём р.Иняк, что приводило к его загрязнению.

По результатам проверки ИП глава КФХ Кштеян Т.Ш. привлечен к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей.