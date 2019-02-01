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Человек и закон
1 Февраля 2019, 18:00

В Мишкинском районе проводится набор кандидатов на очное отделение Уфимского юридического института МВД РФ

В связи с предстоящим комплектованием переменного состава Уфимского юридического института МВД России в соответствии с приказом МВД по РБ выделены учебные места по очной форме обучения в учебные заведения системы МВД России и проводится набор кандидатов на очное отделение Уфимского юридического института МВД РФ по различным специальностям.

На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объе- динениям, владеющие государственным языком Российской Федерации.
В настоящее время с января 2019 года организована работа по отбору кандидатов для направления на обучение в образовательные организации МВД России.
Зачисление в образовательную организацию высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, для обучения по очной форме в должности курсанта, слушателя является поступлением на службу в органы внутренних дел. В образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обу- чения по очной форме вправе поступать в том числе граждане, не достигшие 18 лет.
Предельный возраст для поступления в образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме — 25 лет.
Прием на обучение граждан, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, проводится по заявлению кандидата на обучение, предоставляемому в подразделение МВД России не позднее 1 марта года поступления.
По всем вопросам обращаться в группу по работе с личным составом отдела МВД России по Мишкинскому району. Контактные тел.: 8(34749) 2–20–08, 2–15–47.
Н. Салмиянов, помощник начальника отдела — руководитель ГРЛС Отдела МВД России по Мишкинскому району, подполковник внутренней службы
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