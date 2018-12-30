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Человек и закон
30 Декабря 2018, 14:47

В Мишкинском районе один из ФАП не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям

Прокуратурой Мишкинского района РБ совместно со специалистами Роспотребнадзора и Санэпидемнадзора осуществлена выездная проверка модульного ФАПа, расположенного в д.Каргино на предмет его соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, в ходе которой выявлен ряд нарушений.

Так, установлено, что возведенный модульный ФАП возведен на месте предыдущего ФАП, находившегося по тому же адресу, и введен в эксплуатацию 20.02.2018 г., однако не имеет санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам согласно заявленным на лицензирование видам медицинской деятельности, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Обнаружено наличие приточно-вытяжной механической вентиляции, установленного без наличия паспорта, подтверждающего эффективность его использования.
Кроме того, в нарушение требований Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Минздравсоцразвития РФ, установлено, что в модульном ФАП отсутствует ряд медицинских изделий, включенных в стандарт оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта), к примеру: автоматический дефибриллятор, костыли, кислородный ингалятор, анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови, дыхательный аппарата ручной (мешок Амбу) и другие.
В соответствии с результатами лабораторных исследований содержания в воздухе помещения вредных веществ, установлено превышение нормативных показателей «Этенилбензола» и «Этилбензола», чем объясняется также наличие в помещении модульного ФАП едкого химического запаха.
Выявленные нарушения в своей совокупности свидетельствуют о несоответствии здания и помещений модульного ФАП д.Каргино предъявляемым требованиям, а также создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, обслуживаемых в данном модульном ФАП, и персонала, что в свою очередь является грубым нарушением лицензионных требований.
По результатам проверки прокуратурой района в адрес главного врача ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также возбуждено административное производство по ч.3 ст.19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)), постановлением мирового судьи судебного участка по Мишкинскому району главному врачу района назначен административный штраф в 20 000 рублей.
Помощник прокурора района Н. Сарбаева
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