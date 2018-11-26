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Человек и закон
26 Ноября 2018, 14:00

В Башкирии прокуратура проведет прием граждан

В прокуратуре Мишкинского района пройдет прием граждан и будет работать «горячая линия»

В прокуратуре Мишкинского района пройдет прием граждан и будет работать «горячая линия»
29 ноября с 10.00 до 13.00 можно будет связаться с прокуратурой района по телефонам «горячей линии» — 8 (34749) 2–18–40, 2–10–39 по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями.
3 декабря с 10.00 до 17.00 часов в помещении прокуратуры Мишкинского района по адресу: РБ, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 73 проводится День открытых дверей для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
По указанным телефонам, а также на личном приеме вы сможете обратиться по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями, оставить свои жалобы, получить консультацию.
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