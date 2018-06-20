Вынесены представления сельсоветам

В соответствии с законодательством органы местного самоуправления обязаны участвовать в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, а также обеспечивать первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов.







К мерам обеспечения пожарной безопасности, в частности, отнесены разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров.







Проверка показала, что в планы пожарной безопасности в весенне-летний период 2018 года сельскими поселениями включены различные мероприятия, в том числе проведение ремонта пожарного оборудования, обеспечение заправки пожарных автомобилей, создание подъездов с твердым покрытием к водоисточникам и другие, на выполнение которых необходимо дополнительное финансирование.







Между тем, администрациями сельских поселений денежные средства на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности не предусмотрены. В виду отсутствия финансирования, становится заведомо невозможным исполнение нормативных правовых актов, а цель правового регулирования — недостижимой.







По результатам проверки в адрес 13 сельских поселений внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения.



