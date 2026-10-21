0 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Все для Победы
21 Октября , 16:11

В Башкортостане развиваются электронные сервисы поддержки участников СВО

В Республике Башкортостан активно развиваются электронные сервисы с мерами поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Для удобства онлайн-услуги собраны в единые разделы как на федеральном портале Госуслуг, так и на региональном.

Добавить в предпочтительные источники Google

Основными мерами поддержки, которыми могут воспользоваться участники СВО и члены их семей в электронном виде, являются:

Компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги

Льготное посещение культурных мероприятий

Зачисление в образовательные учреждения среднего и специального образования

Предоставление земельного участка

Зачисление в первоочередном порядке в школы и сады

Обеспечение бесплатным горячим питанием в школе

Освобождение от платы за детский сад

Освобождение от оплаты за присмотр в группах продленного дня

Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте

Компенсация расходов на газификацию

Федеральный портал Госуслуг предлагает меры поддержки в виде раздела «Меры поддержки для защитников Отечества» (https://www.gosuslugi.ru/fzo?utm_source=main&utm_medium=banner&utm_campaign=fzo&okato=80000000000&regionId=49&recipient=0&directions=0&level=0&pageNum=1). Здесь собраны сервисы для действующих участников СВО, ветеранов боевых действий, а также семей погибших бойцов.

В разделе размещены федеральные и региональные услуги, инструкции, ответы на часто задаваемые вопросы, а также форма обратной связи.

- Одной из главных задач государства в настоящее время это поддержка наших защитников и их семей. Наше ведомство во взаимодействии с профильными органами постоянно создает и оптимизирует электронные сервисы для того чтобы получение мер поддержки было максимально удобным, понятным и сокращались ненужные бюрократические процедуры, - прокомментировал министр цифрового развития госуправления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

На региональном портале Госуслуг (https://gosuslugi.bashkortostan.ru/#/catalog/lifeSituations) меры поддержки собраны в виде 6 «жизненных ситуаций»:

Члены семьи участников СВО;

Меры поддержки для участников СВО;

Психологическая помощь для участников СВО и членов его семьи;

Как участнику СВО и членам его семьи получить необходимые документы;

Дети участников СВО;

Помощь в получении образовательных льгот участникам СВО и членам их семей.

Раздел с мерами поддержки на Госуслугах Башкортостана позволяет решить возникшую жизненную ситуацию в виде последовательных шагов с рекомендациями по способам подачи документов, ссылками на полезные сервисы и ответами на вопросы.


Справочно

Создание и развитие электронных сервисов с мерами поддержки участников СВО и членов их семей реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

 

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru