В Башкортостане развиваются электронные сервисы поддержки участников СВО

Основными мерами поддержки, которыми могут воспользоваться участники СВО и члены их семей в электронном виде, являются:



Компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги



Льготное посещение культурных мероприятий



Зачисление в образовательные учреждения среднего и специального образования



Предоставление земельного участка



Зачисление в первоочередном порядке в школы и сады



Обеспечение бесплатным горячим питанием в школе



Освобождение от платы за детский сад



Освобождение от оплаты за присмотр в группах продленного дня



Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте



Компенсация расходов на газификацию



Федеральный портал Госуслуг предлагает меры поддержки в виде раздела «Меры поддержки для защитников Отечества» (https://www.gosuslugi.ru/fzo?utm_source=main&utm_medium=banner&utm_campaign=fzo&okato=80000000000®ionId=49&recipient=0&directions=0&level=0&pageNum=1). Здесь собраны сервисы для действующих участников СВО, ветеранов боевых действий, а также семей погибших бойцов.



В разделе размещены федеральные и региональные услуги, инструкции, ответы на часто задаваемые вопросы, а также форма обратной связи.



- Одной из главных задач государства в настоящее время это поддержка наших защитников и их семей. Наше ведомство во взаимодействии с профильными органами постоянно создает и оптимизирует электронные сервисы для того чтобы получение мер поддержки было максимально удобным, понятным и сокращались ненужные бюрократические процедуры, - прокомментировал министр цифрового развития госуправления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.



На региональном портале Госуслуг (https://gosuslugi.bashkortostan.ru/#/catalog/lifeSituations) меры поддержки собраны в виде 6 «жизненных ситуаций»:



Члены семьи участников СВО;



Меры поддержки для участников СВО;



Психологическая помощь для участников СВО и членов его семьи;



Как участнику СВО и членам его семьи получить необходимые документы;



Дети участников СВО;



Помощь в получении образовательных льгот участникам СВО и членам их семей.



Раздел с мерами поддержки на Госуслугах Башкортостана позволяет решить возникшую жизненную ситуацию в виде последовательных шагов с рекомендациями по способам подачи документов, ссылками на полезные сервисы и ответами на вопросы.





Справочно



Создание и развитие электронных сервисов с мерами поддержки участников СВО и членов их семей реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».