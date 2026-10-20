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20 Октября , 06:42

В деревне Терекеево состоялось открытие обелиска

В деревне Терекеево состоялось открытие обелиска, посвящённого участникам Великой Отечественной войны  

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В деревне Терекеево состоялось открытие обелискаВ деревне Терекеево состоялось открытие обелиска
В деревне Терекеево состоялось открытие обелиска

Мемориал установлен в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» - «Реальные дела». 

Рабочая комиссия, в состав которой вошли секретарь Совета Мишкинского района Ольга Биктубаева, глава администрации поселения Эльмира Муртазина, исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Альфина Михайлова и управляющая делами сельсовета Рита Гиниятова проинспектировала реализацию партийного проекта «Реальные дела» в Мавлютовском сельсовете. 

Этот визит стал итоговым. Комиссия подтвердила, что все запланированные работы на социально значимом объекте выполнены качественно и в полном объеме.

Идея увековечить память земляков, не вернувшихся с полей сражений, и фронтовиков, самоотверженно трудившихся после войны, родилась у жителей деревни Терекеево давно. 

Металлические конструкции старого обелиска и таблички с именами участников войны приходилось обновлять каждую весну. 

Дополнился и уточнился список земляков - участников  Великой Отечественной войны  благодаря кропотливой работе неравнодушной жительницы деревни Фариги Лутфуллиной в местном и в региональных архивах  в течение нескольких лет.

Прошлой осенью на сходе граждан по инициативе активиста деревни Фаиля Лутфуллина приняли решение увековечить память о земляках в долговечных гранитных  плитах обелиска, заменив стенды. И жители, и выходцы деревни активно поддержали эту инициативу. 

Благодаря государственной поддержке, спонсорской помощи выходцев деревни,  инициатива получила путевку в жизнь.

На открытие памятника собрались жители и выходцы деревни Терекеево, представители районной администрации, общественных организаций, гости из соседних деревень. Торжественная церемония началась с прослушивания гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан. После символического разрезания красной ленточки с приветственным словом от имени районного руководства выступила секретарь Совета Мишкинского района Республики Башкортостан Ольга Биктубаева. Она отметила значимость сохранения памяти о подвиге земляков и поблагодарила всех, кто принимал участие в создании обелиска. Активным участникам строительства - семейной паре Фаиля и Фариги Лутфуллиных, Вильдану и Ильвиру Валиевым, Самату и Азамату Ахметгалиевым и Риму Давлетханову были вручены благодарственные письма от имени главы администрации Мишкинского района. Исполнительный секретарь местного отделения  Партии «Единая Россия» Мишкинского района  Альфина  Михайлова поздравила присутствующих  с этим незабываемым днем и вручила благодарственные письма от местного отделения Партии «Единая Россия» жителям и выходцам деревни Терекеево, которые оказали посильную помощь в строительстве обелиска и облагораживании прилегающей территории. 

«Местное отделение партии «Единая Россия» искренне гордится тем, что на нашей земле живут люди, для которых сохранение исторической правды и уважение к подвигу предков - это не пустые слова, а руководство к действию. Вы вложили в этот обелиск частицу своего сердца, и этот вклад бесценен для патриотического воспитания нашей молодежи», - отметила она в своем выступлении.

После торжественной части гостям была показана концертная программа, подготовленная художественным коллективом «Ак калфак» из Татарбаевского сельского клуба и членами первичного отделения «Татарбаевское»  партии «Единая Россия» Мишкинского района.

Члены партдесанта  высоко оценили  проделанную работу: 

«Проект в Терекеево - яркий пример того, как региональный проект «Реальные дела» работает на селе. Это не просто стройка за бюджетный счет, а результат прямого диалога власти и общества, где государство дает стартовый импульс, а люди вкладывают свой труд и частичку сердца. Подобные инициативы доказывают: пока мы сообща заботимся о сохранении исторической памяти, связь поколений остается неразрывной», - подчеркнула Ольга Биктубаева. 

Альфина Михайлова

 

В деревне Терекеево состоялось открытие обелиска
В деревне Терекеево состоялось открытие обелиска
В деревне Терекеево состоялось открытие обелиска
В деревне Терекеево состоялось открытие обелиска
В деревне Терекеево состоялось открытие обелиска
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