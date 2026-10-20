Боец отряда «БАРС» из Башкирии – о службе, «Лютых» и защите неба

– На производстве работаю 15 лет. Есть жена, дочка, ей 13. Контракт с «БАРС» подписал в феврале 2021-го года. Сейчас это уже мой второй контракт. Срочку служил в танковых войсках в Чебаркуле. Когда в военкомате предложили вступить в армейский резерв страны – сразу согласился. Ездил на сборы каждый год. В августе этого года предложили пройти обучение на зенитной установке. Это как раз подходит по моей специальности – механик-водитель – техника на базе танка сделана. Учеба заняла месяц. Теперь стоим на одном из предприятий республики, охраняем небо.

– Какой у вас основной воздушный противник?

– В основном, прилетает дрон-камикадзе «Лютый». Его уже примерно с полутора километров отчетливо слышно. «Лютый» реально как кукурузник, но поменьше, белый и со сдвоенным крылом сзади. Летит низко – на высоте примерно 500–700 метров. Низко стали летать ударные «крылья», крадутся вдоль оврагов, вдоль низин, чтобы обмануть радары.

– Как встречаете воздушные цели?

– По рации докладывают: «Идет с такой-то позиции, встречайте». Передают азимут, по компасу смотрим, на планшете – ждем и сбиваем. Максимум за раз к нам восемь «птиц» прилетало. Скорость у них 120-150 км в час. Один летит, потом еще – поодиночке летят, траекторию меняют.

– Что посоветуете делать при обнаружении обломков БПЛА?

– Ни в коем случае не подходить к ним близко, не фотографировать и не рассылать фото. Если обнаружили обломки дрона – сразу звоните по номеру 112.

– Как работает противник?

– Рассчитывает погодные условия, время суток, все подгадывает. Если дождь или снег пойдет, заморозки – они другое направление выбирают. Выбирают траекторию полета – чтобы не было препятствий – деревьев, проводов и т.д.

– С какими гражданскими специальностями служат парни в вашем отряде?

– Ребята самых разных профессий служат. Парнишка работал администратором в «Красном и Белом», подписал контракт, прекрасно влился, служит. Трактористы есть, сварщики, повара, да много еще кто – учимся друг у друга, много веселых пацанов у нас, интересно. По моим наблюдениям, много из районов идут в «БАРС».

– Как реагируете между командировками, когда в республике объявляют беспилотную опасность?

– Когда приходит смска, адреналин в кровь выбрасывается. Думаешь: «Лишь бы все нормально было там у ребят наших, лишь бы все гладко прошло».

– Когда бьете по дронам – молитесь?

– Обязательно! Каждое утро встаешь – молишься. И в момент, когда стреляешь, всегда про себя: «Боже, спаси и сохрани мою Родину».

Напомним, отряды «БАРС» формируются в регионах в соответствии с поручением Президента России для защиты в тылу объектов оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетического сектора и гражданских объектов от вражеских беспилотников.

В подразделение «БАРС» набирают добровольцев до 62 лет и людей без опыта службы, если они проходят по состоянию здоровья (категории А, Б и В). Вступить можно, обратившись в пункт отбора по месту жительства; позвонив по единому телефону подразделения 8-987-253-65-30; или в пункт отбора по Башкирии 8 (347) 273-37-00.

Фото из личного архива бойца.