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19 Октября , 06:58

В Башкортостане прошёл семинар, посвященный развитию БПЛА в сельском хозяйстве

В Стерлитамакском районе Республики Башкортостан прошёл семинар, посвященный развитию беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве. Поддержка разработок новых видов техники и оборудования для предприятий АПК — одна из целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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В Башкортостане прошёл семинар, посвященный развитию БПЛА в сельском хозяйствеВ Башкортостане прошёл семинар, посвященный развитию БПЛА в сельском хозяйстве
В Башкортостане прошёл семинар, посвященный развитию БПЛА в сельском хозяйстве
— Агродроны это уже не про «будущее» — они входят в нашу жизнь прямо сейчас, и их применение скоро станет системной практикой. Мы видим реальную эффективность: в этом году объёмы хорошие, и мы их будем наращивать, — сказал заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

В настоящее время на балансе сельхозорганизаций республики имеется 58 беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа (дроны — коптеры), позволяющие проводить работы по обработке и мониторингу сельхозугодий. Со следующего года планируется кратное увеличение парка беспилотных летательных аппаратов — до 150 единиц к 2030 году и выход на объем работ по обработке порядка 200 тыс. га (в 2026 г. — более 96 тыс. га) и мониторингу сельхозугодий 150 тыс. га (в 2026 г. — 12 тыс. га).

Во время практической части семинара, которая прошла на базе стерлитамакского предприятия «Дружба», представители компании «Баш-Фунгицид» продемонстрировали показательный полет первого в России сельскохозяйственного дрона с объемом бака 120 литров — Vector AGR V 180. Также в рамках практической части семинара участникам продемонстрировали сельхоздрон DJI Agras T50, который назвали одной из самых надежных машин, успевшей себя очень хорошо зарекомендовать в деле.
В Башкортостане прошёл семинар, посвященный развитию БПЛА в сельском хозяйстве
В Башкортостане прошёл семинар, посвященный развитию БПЛА в сельском хозяйстве
В Башкортостане прошёл семинар, посвященный развитию БПЛА в сельском хозяйстве
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