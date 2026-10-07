Программа #СВОй бизнес стартует в Республике Башкортостан

Проект организован Единой Россией совместно с «ОПОРА РОССИИ», Корпорацией МСП, Фондом «Защитники Отечества» при поддержке Правительства Республики Башкортостан.



Главная цель программы «СВОй бизнес» — дать возможность получить практические знания, профессиональную поддержку и начать собственное дело.

В программе:

— лекции от экспертов

— консультации с наставниками

— пошаговая подготовка к запуску бизнеса

— информация о мерах поддержки

Подать заявку могут ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей.

Для участия необходимо подать заявку на цифровой платформе МСП

https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/SVOy_business/



Время проведения мероприятия (подробное расписание) будет сообщено участникам, прошедшим отбор.



Контактная информация по вопросам участия в мероприятии: +7 919 616-79-13, +7 987 09-08-415



#ЕР #ОПОРА #Предпринимательство