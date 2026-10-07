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7 Октября , 06:40

Программа #СВОй бизнес стартует в Республике Башкортостан

С 19 октября 2026 на базе Штаба общественной поддержки Единой России начинается образовательная программа «СВОй бизнес» для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей

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Проект организован Единой Россией совместно с «ОПОРА РОССИИ», Корпорацией МСП, Фондом «Защитники Отечества» при поддержке Правительства Республики Башкортостан.
 
Главная цель программы «СВОй бизнес» — дать возможность получить практические знания, профессиональную поддержку и начать собственное дело.           

В программе:
— лекции от экспертов
— консультации с наставниками
— пошаговая подготовка к запуску бизнеса
— информация о мерах поддержки

Подать заявку могут ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей.

Для участия необходимо подать заявку на цифровой платформе МСП  
https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/SVOy_business/
 
Время проведения мероприятия (подробное расписание) будет сообщено участникам, прошедшим отбор.
 
Контактная информация по вопросам участия в мероприятии: +7 919 616-79-13, +7 987 09-08-415
 
#ЕР #ОПОРА #Предпринимательство

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