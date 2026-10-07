Программа #СВОй бизнес стартует в Республике Башкортостан

Проект организован Единой Россией совместно с «ОПОРА РОССИИ», Корпорацией МСП, Фондом «Защитники Отечества» при поддержке Правительства Республики Башкортостан.
Главная цель программы «СВОй бизнес» — дать возможность получить практические знания, профессиональную поддержку и начать собственное дело.
В программе:
— лекции от экспертов
— консультации с наставниками
— пошаговая подготовка к запуску бизнеса
— информация о мерах поддержки
Подать заявку могут ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей.
Для участия необходимо подать заявку на цифровой платформе МСП
https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/SVOy_business/
Время проведения мероприятия (подробное расписание) будет сообщено участникам, прошедшим отбор.
Контактная информация по вопросам участия в мероприятии: +7 919 616-79-13, +7 987 09-08-415
#ЕР #ОПОРА #Предпринимательство