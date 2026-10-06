Четвертый отряд «БАРС» из Башкирии отправился на боевое слаживание

«В отряде люди совершенно разных профессий: учителя, административные работники, слесари, водители, плотники. Все взрослые и прекрасно понимают, что сегодня – их очередь научиться противостоять врагу и выполнять задачи по защите тыловых регионов», – сказал командир.

Присяжнюк также отметил, что в отряде с каждым днем становится все больше бойцов с боевым опытом: это ветераны, прошедшие СВО, чеченские кампании и т.д.

Программа обучения рассчитана на 24 дня. За это время бойцы пройдут индивидуальную подготовку, а также отдельно – подготовку в составе должностей: командиры мобильных огневых групп, водительский состав, пулеметчики, операторы FPV-перехватчиков. Итогом станет боевое слаживание в составе экипажей мобильных огневых групп.

Начальник штаба отряда «БАРС» с позывным «Дёма» – кадровый офицер, ветеран СВО:

«Пока люди знакомятся друг с другом, притираются. Но есть и те, что служили вместе и не раз выполняли общую боевую работу».

Он также сообщил, что сегодня двух человек привели к Военной присяге прямо на полигоне. «Исполнение обязанностей военной службы подразумевает несение службы с оружием. Человека, не приведенного к Военной присяге, нельзя вооружать», – пояснил начальник штаба.

Боец с позывным «Фил», ветеран специальной военной операции, работает на одном из крупных предприятий республики, а также в ветеранской организации Стерлитамака.