Дильбар Распаева из д. Ирсаево помогает участникам СВО

Дилбар Валериевна родом из Янаульского района, вышла замуж в Ирсаево, 35 лет работала в школе. С мужем вырастили и воспитали двух детей, теперь у нее 6 внуков. Она очень инициативная женщина: постоянно принимает участие в различных сельских мероприятиях в роли ведущей, в 2025 году участвовала в районном конкурсе «Супербабушка», занимается бисероплетением, алмазной мозаикой, пишет замечательные стихи. Во дворе, в огороде и палисаднике много красивых клумб, радующие глаз. И с соседями они живут дружно, поддерживая и помогая друг другу. В саду имеется отдельный уголок, посвященный СВО, это овощные заправки и варенья. Дильбар Валериевна ходит с соседками на плетение сетей.

Рита Ялаева