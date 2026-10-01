+7 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Все для Победы
1 Октября , 05:12

Дильбар Распаева из д. Ирсаево помогает участникам СВО

В деревне Ирсаево перед домом Дилбар Распаевой нас с блинами встретили хозяйка с внучкой и соседки Лидия и  Оксинья.

Добавить в предпочтительные источники Google
Дильбар Распаева из д. Ирсаево помогает участникам СВОДильбар Распаева из д. Ирсаево помогает участникам СВО
Дильбар Распаева из д. Ирсаево помогает участникам СВО

Дилбар  Валериевна родом из Янаульского района, вышла замуж в Ирсаево, 35 лет работала в школе. С мужем вырастили и воспитали двух детей, теперь у нее 6 внуков. Она очень инициативная женщина: постоянно принимает участие в различных сельских мероприятиях в роли ведущей, в 2025 году  участвовала  в районном конкурсе «Супербабушка», занимается бисероплетением, алмазной мозаикой, пишет замечательные стихи. Во дворе, в огороде и палисаднике много красивых клумб, радующие глаз. И с соседями они живут дружно, поддерживая и помогая друг другу. В саду имеется отдельный уголок, посвященный СВО, это овощные заправки и варенья. Дильбар Валериевна ходит с соседками на плетение сетей.    

Рита Ялаева                                                                                       

Дильбар Распаева из д. Ирсаево помогает участникам СВО
Дильбар Распаева из д. Ирсаево помогает участникам СВО
Дильбар Распаева из д. Ирсаево помогает участникам СВО
Дильбар Распаева из д. Ирсаево помогает участникам СВО
Дильбар Распаева из д. Ирсаево помогает участникам СВО
Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru