Боец с позывным «Якут» встретился обучающимися 3а класса Лицея №1 с. Мишкино

Такая трогательная встреча ребят с участником СВО с позывным "Якут" прошла в Лицее №1 с. Мишкино. Классный руководитель 3а класса Анжела Алексашева пригласила «Якута» в школу. Дети с волнением и трепетом ждали встречи.

Боец с передовой сейчас находится в отпуске после ранения. Он рассказал о себе, о том, как стал добровольцем, зачем бойцам нужны позывные. Ребятам было интересно все, поэтому и вопросы к «Якуту» были разные. Доверительная, живая беседа плавно перешла к написанию писем для бойцов. Наивные новости детской жизни, добрые пожелания бойцам – все это со старанием выводилось на листочках.

По словам классного руководителя Анжелы Викторовны, дети очень старались, в конвертики вложили и свои рисунки, ведь разговор с «Якутом» проник в душу каждого ребенка.

Треугольные конверты третьеклассники вручили бойцу. «Якут» обещал их передать ребятам на передовой, ведь им важно знать, что их ждут дома и весточка из родного края всегда в радость.