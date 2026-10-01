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1 Октября , 05:54

Боец с позывным «Якут» встретился обучающимися 3а класса Лицея №1 с. Мишкино

Сейчас время,  когда в учебных заведения патриотическое воспитание стало одним  из основных направлений. Классные часы, внеклассные мероприятия на эту тему проводятся регулярно. Но  встреча воочию, живая беседа  находят в маленьких сердечках яркий отклик и запоминаются на всю жизнь.

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Боец с позывным «Якут» встретился обучающимися 3а класса Лицея №1 с. МишкиноБоец с позывным «Якут» встретился обучающимися 3а класса Лицея №1 с. Мишкино
Боец с позывным «Якут» встретился обучающимися 3а класса Лицея №1 с. Мишкино

Такая трогательная  встреча ребят  с участником СВО  с позывным "Якут" прошла в Лицее №1 с. Мишкино. Классный руководитель  3а класса Анжела Алексашева пригласила «Якута»  в школу. Дети  с волнением и трепетом ждали встречи.

Боец с передовой  сейчас находится в отпуске после ранения. Он рассказал о себе, о том, как стал добровольцем, зачем бойцам нужны позывные. Ребятам было интересно все, поэтому и вопросы  к «Якуту» были разные. Доверительная, живая беседа плавно перешла к написанию писем для бойцов. Наивные новости детской  жизни, добрые пожелания бойцам – все это со старанием выводилось на листочках.

По словам классного руководителя Анжелы Викторовны, дети очень старались, в конвертики вложили и свои рисунки, ведь  разговор с  «Якутом»  проник в душу каждого ребенка.

Треугольные конверты   третьеклассники  вручили  бойцу.  «Якут» обещал их передать ребятам на передовой, ведь им важно знать, что их ждут дома и весточка  из родного края всегда в радость.

Автор:Фирдаус Кадикова
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