Радий Хабиров о мерах поддержки участников специальной военной операции

– Какие меры поддержки участников специальной военной операции и их семей действуют в республике сейчас и планируются в будущем?

– «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ» – не просто девиз, это цель и смысл всей нашей деятельности – управленческой команды, реального сектора экономики, жителей. Чтобы победить в тяжёлом противостоянии с коллективным Западом, нужно единение, сплочение всего нашего общества.

Республика гордится своими именными батальонами, мотострелковым полком «Башкортостан», всеми ребятами, которые сражаются на передовой за наше Отечество. Каждый из них – настоящий герой. И я благодарен каждому, кто откликнулся на призыв Родины и встал в строй на защиту её интересов. У нас уже 16 Героев России, к сожалению, девять из них награждены посмертно.

Чтобы наши воины и труженики тыла не были забыты, мы создали комиссию при главе Башкортостана по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период проведения специальной военной операции. Весь огромный массив данных – документы, видеозаписи, сюжеты республиканских телеканалов, газетные репортажи – мы передадим в архив, а личные вещи бойцов, трофеи – в музеи. Установим в Уфе большой мемориал павшим защитникам Отечества. Сделаем всё, чтобы память о тех, кто отдал жизни за Родину, всегда жила в сердцах благодарных потомков.

Далее. Мы продолжаем усиливать защиту объектов инфраструктуры республики от беспилотников. Создали территориальное подразделение БАРС, статус бойцов закрепили соответствующим законом, предусмотрели необходимые меры поддержки. Также приступили к формированию батальона беспилотных систем имени Мусы Гареева.

Важно, что со времён Великой Отечественной войны наше общество не знало такого единства. Предприятия, общественные организации, предприниматели, медики, учителя, аграрии, пенсионеры, школьники, волонтёры – каждый вносит свой вклад в поддержку бойцов и их семей. Люди плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают посылки, пишут письма. Башкортостан отправил на передовую уже больше 180 гуманитарных конвоев.

Задача республики – чтобы каждый участник СВО и его семья чувствовали, что они не одни.

У нас в Башкортостане для них действуют 99 мер поддержки. Из них 55 – региональные. На эти цели в 2026 году мы предусмотрели несколько десятков миллиардов рублей.

Основной пакет мер касается детей участников СВО. Это бесплатное питание в школах, первоочередное зачисление в детские сады, бесплатный проезд на общественном транспорте по карте «Алға» и т.д.

Наши бойцы и члены их семей могут получить санаторно-курортное лечение в санаториях республики, помощь в адаптации жилья, содействие в трудоустройстве или запуске своего дела.

В этой работе нам очень хорошо помогает Госфонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО и другие организации, которые поддерживают бойцов и их семьи.

Всё, что мы запустили, – это база, на которой строится наша дальнейшая работа. Система поддержки не может быть статичной – она должна меняться вместе с потребностями людей, быть гибкой и адаптироваться под реальные жизненные ситуации.

Наш главный ориентир – чтобы поддержка дошла до каждого без исключений. И мы продолжим совершенствовать систему столько, сколько потребуется.