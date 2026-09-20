Третий день на УИК №2648 работает пункт помощи бойцам СВО "Вместе мы сила"

Здесь же серебряные волнтеры организовали сбор спанбонда и мастер-класс по изготовлению долгогорящих спичек. К ним присоединяются и члены и комиссии, и избиратели. Также приносят банки со сгущёнкой, чай и мыло. Житель села Камеево Евгений Мусагитдинов после голосования внёс большую денежную помощь для участников СВО. Никто из избирателей не остаётся на стороне.После завершения выборов председатель УИК передаст все собранное, а также денежные средства куратору волонтёров села Камеево.

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