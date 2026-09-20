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20 Сентября , 07:19

Третий день на УИК №2648 работает пункт помощи бойцам СВО "Вместе мы сила"

Очень  живо, активно и радостно проходят выборы в деревне Камеево. Свою волонтерскую деятельность жители продолжают   и во время выборов. 

Третий день на УИК №2648 работает пункт помощи бойцам СВО "Вместе мы сила"Третий день на УИК №2648 работает пункт помощи бойцам СВО "Вместе мы сила"
Третий день на УИК №2648 работает пункт помощи бойцам СВО "Вместе мы сила"

Здесь же серебряные волнтеры  организовали  сбор спанбонда и  мастер-класс  по изготовлению  долгогорящих спичек. К ним присоединяются и члены и комиссии, и избиратели.  Также приносят банки со сгущёнкой, чай и мыло. Житель села Камеево Евгений Мусагитдинов  после голосования внёс большую денежную помощь для участников СВО. Никто из избирателей не остаётся на стороне.После завершения выборов председатель УИК передаст все собранное, а также денежные средства куратору волонтёров села Камеево.

#БашВыбор2026 #ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #БашкортостанВыбирай2026

 

 

 

Третий день на УИК №2648 работает пункт помощи бойцам СВО "Вместе мы сила"
Третий день на УИК №2648 работает пункт помощи бойцам СВО "Вместе мы сила"
Третий день на УИК №2648 работает пункт помощи бойцам СВО "Вместе мы сила"
Автор:Фирдаус Кадикова
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