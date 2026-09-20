Глава Башкортостана передал орден генерала Шаймуратова семье погибшего участника

Руководитель региона выразил искренние соболезнования супруге бойца Гульфине Радиковне, детям Лейсан, Лиане и Дмитрию, а также передал им орден генерала Шаймуратова – Вячеслав Казанцев удостоен его посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

– Ваш муж и отец геройски погиб, выполняя свой воинский долг. Наша задача – помнить о нём, увековечить его память. А детей мы воспитаем всей республикой, – подчеркнул Радий Хабиров.

Глава Башкортостана отметил, что в регионе действует широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО, а в районной администрации всегда готовы оказать необходимую помощь.

Супруга военнослужащего Гульфина Радиковна рассказала, что временно не работает и ухаживает за сыном с ОВЗ. Старшая дочь Лейсан в этом году поступила в Уфимский топливно-энергетический колледж, средняя дочь Лиана учится в девятом классе.

Младший сын Дмитрий, несмотря на ограничения по здоровью, в этом году начал посещать пятый класс школы. Недавно он вместе с тремя ребятами из Кушнаренковского района принял участие в патриотическом слёте «Территория героев», где состоялась встреча с руководителем региона. Тогда мальчик рассказал Радию Хабирову, что мечтает о собаке, так как его погибший отец работал кинологом. Глава республики привез в подарок щенка немецкой овчарки.

– Теперь Дима, ты несёшь за него ответственность. Ухаживай за своим питомцем, он будет верным другом, – сказал Радий Хабиров.

Мальчик сообщил, что назовет щенка Графом, так как его папа давал своим собакам именно такое имя.

– Я три года мечтал о собаке. Спасибо вам, Радий Фаритович, за такой подарок. Для меня это большая радость. Я буду проводить время с Графом каждый день, буду играть с ним, – рассказал школьник. – Из предметов я больше всего люблю математику, раньше нравилось играть в волейбол и футбол, к сожалению, врачи пока не разрешают участвовать в таких подвижных играх. Хочу с этого года начать заниматься в школе шахматами.

Глава республики поблагодарил подростка за активную жизненную позицию, пожелал успехов в учёбе, а также отметил, что поддержка семей с особенными детьми – одна из приоритетных государственных задач.

– Я всегда говорю, что дети наших героев – это наши дети, и мы обязаны о них заботиться. В масштабах республики таких ребят не так много. Но всем им нужны внимание, поддержка, мужское плечо. Поэтому я всегда прошу всех и прежде всего свою команду брать на себя заботу о каждом таком ребёнке. Наш долг – вырастить их, помочь встать на ноги и там, где можем, исполнить их мечты, – отметил Радий Хабиров во время общения с журналистами.