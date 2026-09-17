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17 Сентября , 09:51

Бойцы батальона имени Салавата Юлаева после отпуска отправились на передовую

В Башкортостане действует несколько именных батальонов – республика формирует и поддерживает их с первых дней специальной военной операции. Один из них – добровольческий батальон имени Салавата Юлаева. Его личный состав недавно пополнил свои ряды: бойцы вернулись из краткосрочных отпусков. Обняли жен, детей, родителей. Выдохнули. И снова уехали туда, где сейчас решается все, – на передовую. Перед отъездом они прошли учения, а советник главы Башкирии по взаимодействию с войсками нацгвардии РФ Артур Юмагужин вручил отличившимся государственные награды. Бойцы поговорили с корреспондентом «Молодежной газеты».

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В Башкортостане действует несколько именных батальонов – республика формирует и поддерживает их с первых дней специальной военной операции. Один из них – добровольческий батальон имени Салавата Юлаева. Его личный состав недавно пополнил свои ряды: бойцы вернулись из краткосрочных отпусков. Обняли жен, детей, родителей. Выдохнули. И снова уехали туда, где сейчас решается все, – на передовую. Перед отъездом они прошли учения, а советник главы Башкирии по взаимодействию с войсками нацгвардии РФ Артур Юмагужин вручил отличившимся государственные награды. Бойцы поговорили с корреспондентом «Молодежной газеты».https://mgazeta.com/articles/SVO/2026-09-16/boytsy-batalona-imeni-salavata-yulaeva-posle-otpuska-otpravilis-na-peredovuyu-4814980 

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