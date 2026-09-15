Участники кадрового проекта «Герои Башкортостана» получили дипломы об окончании

В течение года участники изучали основы современного законодательства, экономики и государственного управления, проходили стажировки в органах власти, на предприятиях и в организациях республики, а также работали с наставниками – членами Правительства, руководителями муниципалитетов и крупных организаций.

Обращаясь к выпускникам, Радий Хабиров отметил, что проект вызвал большой интерес среди военнослужащих со всей страны – поступило порядка 2 тысяч заявок более чем из 40 регионов России, в финал вышли 70 человек, и 64 из них получили заветные дипломы.

– В бою вы прошли через тяжелейшие испытания, с оружием в руках защищали Отечество. Теперь в мирной жизни вам предстоит направить на благо республики свой опыт, волю и умение преодолевать трудности, – отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана отметил, что программа уже приносит конкретные результаты.

– 23 человека – практически каждый третий выпускник курса – уже работают в органах государственной власти, местного самоуправления и организациях республики, – подчеркнул руководитель региона.

Радий Хабиров поблагодарил преподавателей, наставников и организаторов проекта, а участникам пожелал успешной работы.

В ответном слове выпускники выразили признательность руководству Башкортостана за возможность профессионального роста и поддержку военнослужащих.

– Все знания и опыт, которые мы получили, обязательно применим на практике. Каждый из нас засучит рукава и будет работать, чтобы республика процветала, – сказала участница проекта «Герои Башкортостана», военный медик Алина Маннанова.

В завершение мероприятия Глава Башкортостана подчеркнул особую значимость поддержки защитников Отечества и обозначил приоритеты дальнейшей работы в этом направлении.

– Республика и наша страна ещё не сказала вам всех слов благодарности за ваш подвиг, ещё не до конца помогла тем, кто пострадал, получил ранения. Республика ещё не вернула всех погибших. Пока мы не возвратим домой каждого воина, мы не успокоимся. При этом есть моменты, о которых нужно думать уже сейчас. Страна живёт, республика живёт, развивается – ребята приходят с войны, и нам надо готовиться к большой работе по возвращению их к мирной жизни, – сказал Радий Хабиров. – Нам предстоит огромный объём задач. Нужно грамотно организовать все процессы. Среди участников СВО много толковых людей, в которых мы видим опору, потому что у них есть огромный жизненный опыт.