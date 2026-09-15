Изменился порядок оформления справки об участии в СВО

Документ можно получить в электронном виде на Госуслугах. Бумажную версию вправе забрать представитель военнослужащего по нотариальной доверенности.

Как пояснили специалисты МФЦ Башкортостана, ключевое условие сохраняется – заявление должен подать лично сам военнослужащий. Оформить справку можно через Госуслуги или в МФЦ.

Если документ нужен члену семьи военнослужащего (например, для льгот или решения земельных вопросов), в МФЦ понадобятся паспорт и документы, подтверждающие родство (например, свидетельства о рождении детей), а также данные участника СВО.

МФЦ Башкортостана