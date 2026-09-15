Эти слова не оставили равнодушным никого в зале

– Республика и наша страна ещё не сказала вам всех слов благодарности за ваш подвиг, ещё не до конца помогла тем, кто пострадал, получил ранения. Республика ещё не вернула всех погибших. Пока мы не возвратим домой каждого воина, мы не успокоимся. При этом есть моменты, о которых нужно думать уже сейчас. Страна живёт, республика живёт, развивается – ребята приходят с войны, и нам надо готовиться к большой работе по возвращению их к мирной жизни, – сказал Радий Хабиров. – Нам предстоит огромный объём задач. Нужно грамотно организовать все процессы. Среди участников СВО много толковых людей, в которых мы видим опору, потому что у них есть огромный жизненный опыт.