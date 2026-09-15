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15 Сентября , 09:27

Делегация Мишкинского района участвовала в форуме «Ватан көсө – сила Отечества»

 V юбилейный форум «Ватан көсө – сила Отечества» объединил в Уфе более 1000 неравнодушных к судьбе  малой родины  земляков  В Конгресс-холле «Торатау» собрались участники проекта «Атайсал»: меценаты, волонтеры, герои специальной военной операции, активная молодежь, земляки,  проживающие в регионах России, но продолжающие вносить вклад в развитие малой родины.

Делегация Мишкинского района участвовала в форуме «Ватан көсө – сила Отечества»Делегация Мишкинского района участвовала в форуме «Ватан көсө – сила Отечества»
Делегация Мишкинского района участвовала в форуме «Ватан көсө – сила Отечества»

 «Атайсал» (башк. «малая родина») – это масштабный республиканский проект, реализуемый с 2021 года по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Проект направлен на объединение уроженцев Башкортостана, развитие территорий, поддержку социальных инициатив земляков из Республики Башкортостан. 40 тысяч добрых дел, 8 тысяч участников, 2 млрд рублей, вложенных в развитие родных сел и городов.

В деловую программу юбилейного  форума были включены пленарные дискуссии, выставки декоративно-прикладного искусства, этнопоказ в честь дня национального костюма и круглые столы.  Работа велась на восьми тематических площадках,   посвященных укреплению землячеств, поддержке участников СВО, сохранению культурного кода и родного языка, а также развитию местных инициатив и молодежного потенциала ради сплочения общества и общего будущего.

Члены делегации  Мишкинского района были распределены по площадкам.  Мне удалось посетить несколько тематических площадок. На первой из них обсуждали тему Родины. Было отмечено, как важно, чтобы дети с детства понимали, что такое Родина. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма,   желание помогать ей в процветании и быть готовым ее защищать – на этих основах должна строиться  работа с детьми и молодежью.

Очень важный  деловой  разговор за круглым столом шел на площадке «Атайсал. Земляки с нами». сРуководитель фонда «Перспективное развитие Херсонской области», советник губернатора Херсонской области Руслан Сыртланов   говорил о том, как важна  связь и поддержка россиян для жителей новых регионов страны. Тем более,   там очень много наших земляков, которые давно обосновались  на этих территориях.

До глубины души  коснулось выступление  действующего командира - нашего земляка. 

- Я буквально две недели назад вышел из  передовой. Мы сейчас выполняем боевые задачи в Харьковском направлении.

Наш Всевышний Господь сказал: "Я создал вас народами, чтобы узнавали друг друга". Наша общая задача – защитить Родину. А про братство нашего народа говорит то, что мы, мусульмане, строим православные храмы, а  православные братья помогают нам строить мечети, которые можно  теперь увидеть на  Донбассе.  Вот она сила единства. У нас рядом всегда есть имам, священник. Это самое лучшее психологи, которое открывает свои души. Там нет национальностей, мы едины и этим сильны. Я думаю, что когда закончится, все вернутся домой, бойцы, воюющие сейчас на передовой,   будут мудрыми людьми, которые  будут направлять молодёжь по правильному пути.  Именно в руках молодых  возможность сделать нашу страну и республику лучше, чтобы она дальше процветала.  Я воспринимаю слово патриот немного по-своему, думаю, что истинные патриоты — это именно люди, которые любят свою родину не за что-то, а именно вопреки. Ведь многие из нас родились в деревне, где нет интернета и связи, нет удобств, но мы все её любим, потому что это наша родина, и у нас есть желание сделать её лучше.

Когда я выполнял боевые задачи, там недалеко был поселок Белорецкий, жителями  которого  рассказали что здесь в 1941 году стоял Белорецкий полк. И  там много сибиряков, татар, башкир. И они очень бережно относятся к своей культуре, прививают своим детям любовь  к традициям и уважительное отношение к другим национальностям. Поэтому считаю, что работа  начинается именно в садике, где защита отечества, уважение к  культуре, вероисповеданию должны быть заложены  в воспитательный процесс. Мы   не  должны  давать возможность врагам  проникать в головы и души наших детей.

Тем временем на открытой дискуссионной площадке   проходило чествование тех, кто  свою душу и силы вкладывает   в процветание малой родины, в  поддержку наших бойцов на СВО. Один за другим поднимались на сцену самые достойные   участники форума.  Но одному из них весь зал  аплодировал стоя и со слезами на глазах. Это был  Павел Сафонов, незрячий  активист и волонтер из города Кумертау, основатель и руководитель уникального добровольческого отряда «Слепой десант».  Он полностью состоит из незрячих и слабовидящих людей, которые занимаются плетением маскировочных сетей и нашлемников для отправки бойцам в зону проведения специальной военной операции. К сентябрю 2026 года руками участников отряда было изготовлено и передано на передовую уже более 490 метров сетей. По словам самого Павла, на создание отряда его воодушевил исторический подвиг незрячих слухачей в период Великой Отечественной войны, которые участвовали в обороне блокадного Ленинграда, распознавая гул вражеских самолетов, а также плели маскировочные сети для фронта. За свой самоотверженный труд и вклад в общее дело Павел Сафонов был награжден Благодарственным письмом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Отрадно было видеть, как  работают юные  корреспонденты  Детско-юношеского  телеканала «Тамыр» на интерактивной площадке «Атайсал йондоззары».

В пленарной части форума принял участие Глава Республики Башкортостан  Радий Хабиров. Он отметил высокую вовлечённость людей в реализацию социально значимых инициатив и поблагодарил всех причастных. Радий Фаритович  вместе с почётными гостями принял участие в чайной церемонии и положил в чайник листья смородины из Ишимбайского района.

- Когда мы начинали этот проект, то ещё не знали, успешным ли он будет, сказал Р. Хабиров. - Но мы твёрдо понимали: в нашей стране, республике есть люди с большой душой и большим сердцем, которые видят своё призвание в том, чтобы помогать другим, тем, кто в этом нуждается. Помогать Отечеству и своей малой родине. 

Общая сумма вложенных средств в рамках проектов «Атайсал» – два млрд рублей. Но, как отметил Радий Хабиров, значимость меряется вовсе не деньгами, а отношением к своей малой родине. В этом и есть сила землячества.

 А вся атмосфера форума  была не только деловой, а еще и праздничной. Ведь форум проходил в День национального костюма. Участники в национальной одежде, выставки национальных костюмов, украшений, блюд – все говорило о том, как  красива наша республика в своем многоликом  единстве.

Делегация Мишкинского района участвовала в форуме «Ватан көсө – сила Отечества»
Делегация Мишкинского района участвовала в форуме «Ватан көсө – сила Отечества»
Делегация Мишкинского района участвовала в форуме «Ватан көсө – сила Отечества»
Делегация Мишкинского района участвовала в форуме «Ватан көсө – сила Отечества»
Делегация Мишкинского района участвовала в форуме «Ватан көсө – сила Отечества»
Автор:Фирдаус Кадикова
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