Новые льготы для участников СВО и членов их семей

Кто может получить льготу?

Участник СВО и проживающие с ним члены семьи – супруг/супруга, дети, родители, нетрудоспособные иждивенцы. При этом неважно, кто собственник жилья.

Как её оформить?

Льготу не дают автоматически. Чтобы перестали начислять пени и аннулировали уже выставленные суммы за время прохождения военной службы, нужно подать заявление в администрацию или МФЦ. Это может сделать сам участник СВО или член его семьи.

Льгота распространяется только на один объект недвижимости. Если переехали – надо подать заявление, чтобы переоформить льготу на новый адрес.

Подробности и список необходимых документов можно уточнить в администрации или в МФЦ.

Как переоформить льготу на другое жильё – смотрите на официальной странице МФЦ Башкортостана

Сервис информирования о мерах поддержки участников СВО и членов их семей

Офисы МФЦ Башкортостана

Телефоны для записи и справок: +7 (347) 246-55-33, +7 (927) 3333 100