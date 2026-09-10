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10 Сентября , 08:21

Новые льготы для участников СВО и членов их семей

Участники СВО и члены их семей освобождены от начисления пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Льгота действует на одно жилое помещение по выбору (квартиру или жилой дом) на весь период участия военнослужащего в специальной военной операции. Если военного признали безвестно отсутствующим – льгота сохраняется с даты решения и до дня, когда его объявят умершим.

Кто может получить льготу?

Участник СВО и проживающие с ним члены семьи – супруг/супруга, дети, родители, нетрудоспособные иждивенцы. При этом неважно, кто собственник жилья.

 Как её оформить?

Льготу не дают автоматически. Чтобы перестали начислять пени и аннулировали уже выставленные суммы за время прохождения военной службы, нужно подать заявление в администрацию или МФЦ. Это может сделать сам участник СВО или член его семьи.

Льгота распространяется только на один объект недвижимости. Если переехали – надо подать заявление, чтобы переоформить льготу на новый адрес.

Подробности и список необходимых документов можно уточнить в администрации или в МФЦ.

Как переоформить льготу на другое жильё – смотрите на официальной странице МФЦ Башкортостана

Сервис информирования о мерах поддержки участников СВО и членов их семей

Офисы МФЦ Башкортостана

Телефоны для записи и справок: +7 (347) 246-55-33, +7 (927) 3333 100

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