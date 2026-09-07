В Башкортостане 148 учреждений проводят занятия спортом для участников СВО

Всего за восемь месяцев 2026 года в регионе провели порядка 1 120 спортивных мероприятий с общим охватом более 2,3 тысячи бойцов. Это на 400 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, Башкирский институт физической культуры реализует проект «Мужество», направленный на социальную и физическую реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность или тяжёлые ранения, через вовлечение в адаптивный спорт. Так, в 2025 году выездные мастер-классы преподавателей позволили расширить охват этой программы и привлечь дополнительно 129 ветеранов из 23 муниципалитетов.

Отметим, что 63 ветерана с инвалидностью вошли в сборные команды Башкортостана по 13 спортивным дисциплинам. Они завоевали 32 медали на 17 всероссийских и межрегиональных соревнованиях.

Вице-премьер подчеркнул, что в республике сформировали перечень спортивных объектов, где участники СВО могут заниматься на безвозмездной основе. Он включает 148 учреждений, где проходят занятия по 35 видам спорта. Их посещают 956 человек, из них 248 – с инвалидностью.

– Например, Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина предоставляет лёд, бассейн и тренажёрный зал команде по следж-хоккею «Булат», – сказал Руслан Хабибов. – Включаются в работу по реабилитации наших бойцов и коммерческие организации. В фитнес-клубе «Тетраэдр» два раза в неделю проходят тренировочные занятия команды по волейболу сидя.

В планах – расширять список дисциплин и сеть объектов путём открытия демонстрационно-просветительских центров в крупных городах республики, а также помогать с профессиональной ориентацией тем ветеранам СВО, кто хочет стать тренером, инструктором по адаптивной физкультуре или организатором соревнований.

Глава Башкортостана поручил главам муниципалитетов, чтобы во всех городах и районах определили для участников СВО время и места для занятий спортом, а Правительству региона – создать цифровую платформу, где можно узнать о расписании и наличии залов по всей республике.

– Пока мы не видим общей картины. Я вполне допускаю, что в каком-то сельском районе ребята не имеют возможности заниматься, вопросы там ещё не урегулированы, – резюмировал Радий Хабиров. – Спорт имеет огромное значение для ветерана СВО. Это иногда просто спасение и определение дальнейшей траектории его жизни.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-148-uchrezhdeniy-provodyat-zanyatiya-sportom-dlya-uchastnikov-svo-na-bezvozmezdnoy-osnove-91944/