В те далекие годы

Отец большими сильными руками забивал ставни.

- Переезжаем, доченька, дом тоже с собой берем, - говорил он Айсуло, четырнадцатилетней живой девочке, - пора начинать жить по-новому.

Переезжали они всей семьей – отец, два сына и три дочери – на хутор Мариолык, в тот далекий1925 год имевший всего три двора. Было на хуторе товарищество по совместной обработке земли. ТОЗ оправдывал себя – крестьяне с окрестных деревень со скарбом, своими орудиями труда, лошадьми тянулись сюда. Первые переселенцы – Михаил Русеков, Апсалик Яныбин, Алексей Аликаев, Садык Кильмаев, всего 13 семей, - стали костяком хутора. Работы было много, нужно было готовить пашни для урожая, корчевать лес.

Айсуло, с детства привыкшая к труду, как ее сестры и братья, любой работы не чуралась. Своим трудолюбием нравилась девочка хуторянам. Вместе со всеми она, полноправный член коллектива, участвовала в обмере земель – из центра приехал землемер, ТОЗу была нарезана земля.

Мариолык разрастался. Появились деньги в общей кассе, купили племенного быка, жнейки, на смену деревянным плугам пришли железные. Но все равно у хуторян не хватало пока орудий труда.

Правительство пошло навстречу крестьянам. Летом 1927 года Алексей Каныбеков на тракторе въехал в Мариолык. Это был самый радостный день для всех. Ребятишки бежали за трактором. Алексей, гордый и важный, приветствовал всех, пообещал работать, не покладая рук. Дело стало только за местом, куда поставить трактор. Было принято общее решение – построить гараж. Все от мала до велика на следующий день принялись за строительство. Это и был первый пример энтузиазма. Даже дети, увлеченные и возбужденные своей причастностью к общему делу, спешили выполнить любой приказ, просьбу взрослых что-то подать, отнести или принести. Люди понимали важность этого момента – трактор, хоть он и один, намного лучше, чем десятков быков, в любую погоду он может работать.

Прошло два года после того, как семья Айсуло переселилась в Мариолык, теперь уж шестнадцатилетняя девушка приобрела умение и навыки опытной крестьянки. Отцы и деды присматривались к Айсуло:

- А ведь будет из нее толк, вон какая активистка. И в работе хороша, и в кругу подруг Айсуло имеет вес, ее слушаются, - говаривали они. Бойкая девушка умела найти подход ко всем, ее бойкость граничила с серьезностью не по годам, живым умом.

На каждой выставке в октябре продукция Мариолыка улучшалась, и все равно нужно было что-то действенное, нужно было в корне менять структуру хозяйства. Выход нашелся. Вышло постановление об организации колхозов. В Мариолыке был организован сельский Совет в состав, которого вошла Айсуло. Список членов сельского Совета утверждался на общем собрании, на нем был решен и вопрос об организации колхоза. Как и любое другое важное мероприятие, здесь не обошлось без противников нового движения. Одна часть, наиболее бедные из окрестных деревенек и члены Мариолыка, ратовали за скорейшее образование колхоза, в этом случае они смогут жить намного лучше, чем сейчас. Противники, надрывая голоса, кричали, что колхоз не нужен, жизнь без него хорошая, а новое для них – это значит, все у всех заберут и сдадут государству. Будут, мол, колхозники работать на других, городских. И все же за колхоз было большинство. На собрании сельского Совета было принято решение о раскулачивании наиболее зажиточных, создана комиссия, в которую вошла Айсуло. При раскулачивании не обошлось и без ошибок, некоторых крестьян, из середнячков, тоже раскулачивали. Шел трудный 1931 год – год коллективизации и скрытой войны между старым и новым. Одним из инициаторов организации колхоза вокруг Мариолыка и Мишкино был Салиш Каныбеков и его верная помощница Айсуло Апкаликова. С утра до вечера им нужно было принимать сельскохозяйственные орудия, личный скот – быков, лошадей. Колхоз имени Крупской – так было названо хозяйство. И началась трудная, упорная работа… Кроме колхоза имении Крупской появился в районе колхоз «Холодный ключ».

Николай Масаев из правления, которое тогда называлось колхоз «Союз», собрал колхозников в деревянном одноэтажном просторном здании в июне 1931 года.

- Товарищи, в республике появилось много колхозов. Колхозное движение ширится и растет, поэтому правительство объявило о созыве первого съезда крестьянства Башкирии. И от наших колхозов нужны делегаты на этот съезд, пусть они послушают, о чем будет идти там речь, поведают нам обо всем прошедшем и происходящем в Башкирии и стране.

Все присутствующие притихли, обдумывая сказанное Николаем. Сейчас середина лета – полевые работы в основном закончены, колхозников в доме собралось много, тесным кажется это здание.

- У кого какие будут предложения?

Со всех сторон раздались голоса:

- Айсуло нужно, Айсуло, она у нас молодец, и в работе первая и общественница хорошая!

Айсуло сидела, опустив глаза, было приятно с одной стороны, что такое уважение выказывают ей. В то же время страшно, ведь она еще такая молодая. Но мнение коллектива для нее закон. Выбрали из их колхоза кроме нее еще Ипуляя Биктубаева.

На следующее утро делегаты собрались у правления – празднично одетые, а Айсуло, в марийском национальном костюме выглядела красавицей, все восхищенно смотрели на нее.

Из Урьядов был делегатом Сафиуллин, из «Холодного ключа» - Бортников. Их путь лежал через Бирск в Уфу. На пристани в Бирске делегатов собралось около двадцати человек – из Калтасинского района, Бирского, Мишкинского и других. Первый раз для Айсуло путь лежал в большой город, она с интересом рассматривала берега реки с парохода – здесь гибли наши солдаты, а там, за поворотом, неизвестные села и деревеньки. Всюду красочная природа, всюду неугомонная жизнь. А там, уже в далеком Мишкино, остался Михаил Салмиянов, хороший, работящий парень. Нравился Айсуло он своей застенчивостью и блеском влюбленных глаз. Да и она частенько вздыхала по этому симпатичному двадцатилетнему парню, своему ровеснику.

В Уфе, на просторной пристани, их встречали рабочие с заводов и фабрик, люди разных профессий. Они пришли встретить их, колхозных передовиков, строителей нового мира. Более 500 делегатов съехалось в конце июня в столицу молодой республики послушать своих соратников, испытанных коммунистов – борцов за новый строй. Все было новым для Айсуло и ее товарищей.

- А ведь вот она, какая жизнь. Никогда бы не подумала, что радостно будет видеть счастье многих сотен неизвестных крестьян: башкир, татар, русских, марийцев, - подумала с трепетом она.

- Не робей, ребята, здесь все свои, - сказал Николай Масаев, он приехал вместе с ними.

В огромном трехэтажном здании съезд начал свою работу, которая продолжалась несколько дней. Все эти дни пятьсот делегатов обсуждали насущные проблемы начавшейся коллективизации, смотрели концерты, совершали экскурсии по Уфе.

Айсуло сидела в президиуме, ее выбрали сами делегаты от их округи. Стеснялась девушка такого большого внимания к себе, но потом пообвыкла, отмечала для себя сказанное на съезде. Задачи, которые ставились, предстояло решать им – посланцам миллионов крестьян. Делегатам во время перерывов был показан спектакль о колхозной жизни.

В ходе работы съезда выбрали членов Башколхозсоюза, и опять в их число вошла Айсуло Апкаликова. Вернулась Айсуло, ее с нетерпением ждал Михаил Салмиянов. Поженились они, молодая девушка и парень, появилась в колхозе семья трудолюбивых супругов….

Жить во имя детей

Айсуло Апкаликовна оглядывает своих «ребятишек», а им – по 38 – 45 лет. Внуки тут же, они тоже взрослые, есть и маленькие, как Алешка, сын младшего сына Анатолия, ясноглазый карапуз, всегда улыбающийся. А может и он тоже хочет узнать о любимой бабушке, хотя ему и года нет, ясноглазому Алешке. А Айсуло Апкаликовна вспоминает то грозовое время.

Она – рядовая колхозница, семьянинка. Их первая радость – дочка Настя родилась в 1932 году, когда и смутных намеков не было о предстоящей буре – кровопролитной войне 1941 – 1945 годов. Не знала Айсуло, что ее муж Михаил уйдет на фронт и не вернется, в далекой Калининской области в деревне Новинки затеряется его след.

Жили весело и дружно, рождались дети: в 1934 году – Сергей, в 1936 – Галина, в 1938 – Александр. Их семейное счастье только начиналось и вдруг…

- Миша, родной мой, тебе повестка. Война, - со слезами на глазах бросилась Айсуло на грудь мужа.

Молча собрался Михаил, простился с детишками, с женой, которая ждала ребенка, их пятого ребенка.

Огромное горе постигло всех – война предстояла жестокая, немилосердная.

Ушел Михаил и не вернулся, как не вернулись его остальные братья – Емельян, Николай, Игнатий. Михаил воевал недолго – 20 октября 1941 года пришло извещение: пропал без вести. Где - то затерялась его могила, кто- то уронил слезу над пробитым пулями солдатом. А жить было нужно. Жить во имя и ради детей. Никакой работы не чуралась Айсуло: все для фронта, все для победы, все для того, чтобы вырастить детей умными, трудолюбивыми, здоровыми. Дни и ночи лишений, изнурительной работы накладывали на нее отпечаток – грубели руки, появились морщины и седые волосы.

Настя была верной помощницей, похожая на мать она являлась няней для ребятишек, хоть и самой - то 9 лет. Родился Толя, которому не суждено было видеть отца.

Мама, мамочка! Да руки целовать такой женщине, матери, вырастившей пятерых детей, работавшей в войну и на распиловке леса, и в охране, везде, где требовалось. Она работала, росли дети, учились, стали такими же уважаемыми людьми.

Со временем жители стали переезжать ближе к центру – в село Мишкино. В 1960-е годы процесс набрал обороты, и к 1979 году в деревне остался всего один житель. Окончательно Мариолык опустел в начале 1980-х годов.

В. Усков (из архива газеты Дружба от 7 ноября 1980 года)