Вспомним участника ВОВ, уроженца села Мишкино Василия Сайранова

В июле 1941 года Василий Сайранов был призван в ряды Красной Армии. Он прошел через самое тяжелое испытание — оборону Ленинграда. Служба в составе пулеметного взвода проходила в нечеловеческих условиях легендарного блокадного города. Несмотря на лютый голод, пронизывающий холод и постоянные артобстрелы, лейтенант сумел сохранить ясность ума и выполнить свой солдатский долг с честью. Получив ранение и пройдя лечение в госпитале, он вернулся в строй. За проявленную отвагу его приняли кандидатом в члены Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

Судьба готовила новые испытания: в бою у реки Черной вблизи деревни Назия Ленинградской области офицер снова был тяжело ранен. После госпиталя его направили на курсы командиров рот Волховского фронта. Окончив их, уже в звании капитана он продолжил службу командиром роты на Ленинградском фронте. За успешное выполнение боевых заданий капитан Сайранов был награжден орденом Красной Звезды и принят в ряды ВКП(б).

Войну капитан Сайранов завершил кавалером боевых наград. Но для него защита Отечества на этом не закончилась. После демобилизации из сухопутных войск он решил связать свою судьбу с морем, поступив во Внешний радиотехнический офицерский класс Военно-морских сил. В 1954 году его направили на Дальний Восток. На острове Сахалин началась новая страница биографии — служба на корабле Тихоокеанского флота. Уже в звании майора ему довелось пройти серьезное испытание штормовой стихией: во время жестокого тайфуна он лично руководил сбросом тяжелого балласта за борт, чтобы выровнять крен судна и спасти экипаж от гибели в ледяных волнах.

Вернувшись на малую родину в 1968 году, ветеран поселился в родном селе Мишкино, где своими руками построил дом. Жизнь внесла свои коррективы. Первый брак Василия Салишевича распался, однако сильный духом человек смог создать новый семейный союз. У него четверо детей, которые бережно хранят память о своем героическом отце. Теперь его парадный мундир с боевыми орденами хранится как семейная реликвия — символ того времени, когда страна нуждалась в нем больше всего.

Сегодня имя Василия Сайранова живет в рассказах детей и внуков, передаваясь из поколения в поколение. Это напоминание о том, что мы обязаны помнить тех, кто подарил нам право жить под мирным небом. Их подвиг бессмертен, пока жива человеческая благодарность.

Материал предоставлен сыном В.Сайранова.