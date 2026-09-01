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1 Сентября , 08:45

Вспомним участника ВОВ, уроженца села Мишкино Василия Сайранова

Мы вновь обращаемся к страницам истории, чтобы вспомнить участника Великой Отечественной войны, уроженца села Мишкино Василия Сайранова. Его жизнь — это не просто биография солдата, а слепок эпохи, в которой переплелись трагедия и величие. Василий Салишевич родился в сентябре 1923 года в простой крестьянской семье в деревне Ирсаево. Детство будущего офицера пришлось на суровые годы. В 1940 году он окончил среднюю школу в селе Мишкино и поступил в Башкирский педагогический институт, мечтая сеять разумное, доброе, вечное.  Однако мирная студенческая пора была безжалостно оборвана самым страшным событием XX века.  

Вспомним участника ВОВ, уроженца села Мишкино Василия СайрановаВспомним участника ВОВ, уроженца села Мишкино Василия Сайранова
Вспомним участника ВОВ, уроженца села Мишкино Василия Сайранова

В июле 1941 года Василий Сайранов был призван в ряды Красной Армии. Он прошел через самое тяжелое испытание — оборону Ленинграда. Служба в составе пулеметного взвода проходила в нечеловеческих условиях легендарного блокадного города. Несмотря на лютый голод, пронизывающий холод и постоянные артобстрелы, лейтенант сумел сохранить ясность ума и выполнить свой солдатский долг с честью. Получив ранение и пройдя лечение в госпитале, он вернулся в строй. За проявленную отвагу его приняли кандидатом в члены Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

Судьба готовила новые испытания: в бою у реки Черной вблизи деревни Назия Ленинградской области офицер снова был тяжело ранен. После госпиталя его направили на курсы командиров рот Волховского фронта. Окончив их, уже в звании капитана он продолжил службу командиром роты на Ленинградском фронте. За успешное выполнение боевых заданий капитан Сайранов был награжден орденом Красной Звезды и принят в ряды ВКП(б).

Войну капитан Сайранов завершил кавалером боевых наград. Но для него защита Отечества на этом не закончилась. После демобилизации из сухопутных войск он решил связать свою судьбу с морем, поступив во Внешний радиотехнический офицерский класс Военно-морских сил. В 1954 году его направили на Дальний Восток. На острове Сахалин началась новая страница биографии — служба на корабле Тихоокеанского флота. Уже в звании майора ему довелось пройти серьезное испытание штормовой стихией: во время жестокого тайфуна он лично руководил сбросом тяжелого балласта за борт, чтобы выровнять крен судна и спасти экипаж от гибели в ледяных волнах.

Вернувшись на малую родину в 1968 году, ветеран поселился в родном селе Мишкино, где своими руками построил дом. Жизнь внесла свои коррективы. Первый брак Василия Салишевича распался, однако сильный духом человек смог создать новый семейный союз. У него четверо детей, которые бережно хранят память о своем героическом отце. Теперь его парадный мундир с боевыми орденами хранится как семейная реликвия — символ того времени, когда страна нуждалась в нем больше всего.

Сегодня имя Василия Сайранова живет в рассказах детей и внуков, передаваясь из поколения в поколение. Это напоминание о том, что мы обязаны помнить тех, кто подарил нам право жить под мирным небом. Их подвиг бессмертен, пока жива человеческая благодарность.

Материал предоставлен сыном В.Сайранова.

Автор:Раиля Аптикаева
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