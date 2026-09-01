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1 Сентября , 08:56

Делегация Мишкинского района участвовала в съезде «Общество башкирских женщин"

Делегация Мишкинского района приняла участие во внеочередном съезде Региональной общественной организации «Общество башкирских женщин» Региональной общественной организацией развития статуса женщины и активизации её роли в обществе. Его провели в большом зале Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан был организован республиканский форум "Всё для Победы" "Общество башкирских женщин" совместно с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России".

Делегация Мишкинского района участвовала в съезде «Общество башкирских женщин"Делегация Мишкинского района участвовала в съезде «Общество башкирских женщин"
Делегация Мишкинского района участвовала в съезде «Общество башкирских женщин"

Движение, начавшееся с идеи объединить женщин вокруг родной культуры, давно перешагнуло границы республики, и сегодня наши представители есть далеко за ее пределами.

В форуме участвовали 273 делегата. Проделали важную структурную работу: утвердили устав в новой редакции и внесли изменения в состав совета и правления.

Мы, члены Курултая башкир Мишкинского района, стали участниками Первого республиканского женского форума. Находясь на нем, мы испытали гамму самых ярких и незабываемых чувств. Здесь, в кругу сильных, мудрых и вдохновляющих женщин, царила невероятная энергия единства и любви к своей культуре. Каждое выступление, каждое слово отзывалось теплом в сердце. Мы смеялись, вдохновлялись, восхищались талантами наших сестер и чувствовали себя частью чего-то великого. Атмосфера была настолько искренней и душевной, что эти эмоции останутся с нами на долгие годы. Безмерно гордимся тем, что нам довелось участвовать в этом историческом мероприятии. Быть голосом своего народа, хранить традиции и открывать новые горизонты — это бесценный опыт!

Этот форум стал не просто точкой отчета о проделанной работе, но и мощным импульсом для будущих свершений. Глядя на лица делегатов из всех уголков Башкортостана, понимаешь: наша сила — в неразрывной связи поколений и верности своим корням. В эпоху глобальных вызовов именно женщина остается хранительницей очага, духовной опорой семьи и надежным тылом для тех, кто стоит на защите Родины.

Особую значимость нашей встрече придало присутствие филиала фонда «Защитники Отечества». Сегодняшний день требует от нас не только сохранения традиций, но и деятельного участия в поддержке наших мужчин. С форума мы увозили с собой не только яркие впечатления, но и конкретные наказы земляков, а также четкое понимание того, как дальше развивать волонтерское движение в районе. Наши матери, жены и сестры должны чувствовать заботу здесь, в глубоком тылу, пока их сыновья и мужья выполняют свой долг.

От имени всей женской общественности Мишкинского района хочу выразить глубочайшие слова благодарности председателю Региональной общественной организации "Общество башкирских женщин" Республики Башкортостан Гульнур Кульсариной за чуткость и титанический труд по сплочению наших рядов. Отдельное спасибо главе администрации Мишкинского района Ларисе Александровой и председателю Курултая башкир Мишкинского района Муниру Нурисламову за оказанное доверие и всестороннюю поддержку нашей делегации. Благодарим районный фонд "Защитники Отечества" в лице Олеси Юсуповой за ту невидимую, но колоссальную работу, которая оказывает помощь фронту.

Уезжая домой, мы увозили главное — чувство уверенности в завтрашнем дне. Впереди у нас много дел, но теперь мы знаем наверняка: когда башкирские женщины берутся за дело сообща, любая задача становится выполнимой. Только вперед, к новым победам и процветанию нашей великой страны!

Делегация Мишкинского района участвовала в съезде «Общество башкирских женщин"
Делегация Мишкинского района участвовала в съезде «Общество башкирских женщин"
Делегация Мишкинского района участвовала в съезде «Общество башкирских женщин"
Делегация Мишкинского района участвовала в съезде «Общество башкирских женщин"
Делегация Мишкинского района участвовала в съезде «Общество башкирских женщин"
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