Сотрудники ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий

С приветствием к бойцам обратились руководитель Аппарата Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Федерального Собрания РФ Илья Миронов и заместитель Военного комиссара республики, полковник Ринат Латыпов.

«Хочу пожелать вам скорейшего восстановления и активного участия в патриотическом воспитании. Вы можете помочь сформировать у молодежи правильные понятия о долге, чести и любви к Родине», — отметил Илья Миронов.

Руководитель филиала фонда Гульнур Кульсарина поздравила бойцов с получением важного для них документа.

«Каждый из вас прошел через серьезные испытания, выполнил свой долг до конца. Получение статуса ветерана — это признание ваших заслуг и уважение к вашему мужеству. Мы будем рядом в решении любых вопросов. Двери фонда для вас открыты всегда», — отметила Гульнур Кульсарина.

Удостоверение ветерана боевых действий получили 9 сотрудников ЧВК «Вагнер» и подразделений «Шторм Z». Оно предоставляет право на ряд льгот, включая медицинское обслуживание, пенсионные выплаты и другие социальные гарантии, предусмотренные федеральным законодательством.

С 1 мая 2026 года филиал Фонда начал работу по приему заявлений и выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам специальной военной операции из числа лиц, заключавших в период с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. соглашения (имевших иные правоотношения) с Министерством обороны Российской Федерации и выполнявших задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции.

Социальные координаторы филиала Фонда осуществляют прием заявлений на выдачу удостоверения ветерана боевых действий, выполнявших задачи в составе специальных подразделений Шторм Z в ходе специальной военной операции для направления в Комиссию Министерства обороны. Оформленные удостоверения ветерана боевых действий выдает филиал Фонда.



Фото: https://disk.yandex.ru/d/PwJMkxN-ar0YzA (пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества»).