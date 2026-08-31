Глава Башкортостана вручил ордена генерала Шаймуратова

Заместитель командира стрелкового взвода Айнур Валеев начал свой боевой путь в 2024 году в Авдеевке. Также принимал участие в штурме и освобождении населённых пунктов Ново-Александровки, Новогродовки, Желанного, Зелёного и Новомихайловки. Был ранен, но вернулся в строй. Удостоен медалей «За храбрость» II степени и «За отвагу».

Заместитель командира батальона по вооружению Фидель Гильмутдинов на СВО с 2022 года. Производил эвакуацию повреждённой и подбитой техники в Киевской и Харьковской областях, а также выводил личный состав из-под обстрела в безопасные места. Награждён медалями Суворова и «За отвагу».

Руководитель региона поблагодарил военнослужащих за достойное выполнение задач специальной военной операции.