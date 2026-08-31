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31 Августа , 10:00

Глава Башкортостана вручил ордена генерала Шаймуратова

31 августа на еженедельном оперативном совещании Глава республики Радий Хабиров вручил ордена генерала Шаймуратова участникам СВО из Башкортостана.

Глава Башкортостана вручил ордена генерала ШаймуратоваГлава Башкортостана вручил ордена генерала Шаймуратова
Глава Башкортостана вручил ордена генерала Шаймуратова

Заместитель командира стрелкового взвода Айнур Валеев начал свой боевой путь в 2024 году в Авдеевке. Также принимал участие в штурме и освобождении населённых пунктов Ново-Александровки, Новогродовки, Желанного, Зелёного и Новомихайловки. Был ранен, но вернулся в строй. Удостоен медалей «За храбрость» II степени и «За отвагу».

Заместитель командира батальона по вооружению Фидель Гильмутдинов на СВО с 2022 года. Производил эвакуацию повреждённой и подбитой техники в Киевской и Харьковской областях, а также выводил личный состав из-под обстрела в безопасные места. Награждён медалями Суворова и «За отвагу».

Руководитель региона поблагодарил военнослужащих за достойное выполнение задач специальной военной операции.

 

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