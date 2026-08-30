В Башкирии для участников СВО запустили мобильное приложение «Ветеран 02»

В приложении ветераны СВО и члены их семей могут вступить в Ассоциацию ветеранов СВО и знакомиться с вакансиями. Также сервис позволяет получать медицинскую, психологическую и юридическую поддержку, отправлять обращения и общаться во внутреннем чате сообщества.

«На практике это дает доступность, скорость решения бюрократических вопросов ускоряется в несколько раз. Сообщество, внутренний мессенджер и чаты — это возможность для ветеранов общаться, чувствовать плечо товарища, не терять связь. Мы задаем стандарт для всей страны. Надеемся, что этот опыт ляжет в основу федеральной цифровой сети. И это станет признанием нашей работы и огромным шагом вперед для всей России», — рассказал председатель Ассоциации ветеранов СВО региона Оскар Ситдиков.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.