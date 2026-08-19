Радий Хабиров передал ордена генерала Шаймуратова семьям погибших участников СВО

Глава республики выразил искренние соболезнования родным военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которых бойцы посмертно удостоены за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

– Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Они – настоящие герои, – сказал Радий Хабиров. – Наша главная задача – помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, жён и детей.

Родные погибших бойцов в свою очередь поблагодарили руководителя региона за внимание к их нуждам и личное участие в решении возникающих вопросов.

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На встрече супруга Халила Абубакирова, который 15 лет проработал директором Агидельского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа (УТЭК), обратилась с предложением присвоить его имя учебному заведению. Глава Башкортостана поддержал эту инициативу и поручил подготовить соответствующие документы.

После встречи Радий Хабиров посетил филиал УТЭК. Образовательное учреждение готовит специалистов по монтажу и эксплуатации газоснабжающего и электрического оборудования, а также операторов информационных систем.

Руководитель региона осмотрел здание колледжа, пообщался с педагогами и подчеркнул, что учебное заведение отремонтируют. Глава Башкортостана также отметил, что для обеспечения региона востребованными кадрами важно открывать новые направления подготовки, например, «сестринское дело», и поручил Министерству просвещения республики проработать этот вопрос.

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Далее Радий Хабиров возложил цветы к мемориалу Великой Отечественной войны в парке Победы. В церемонии также принял участие депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв.

Отметим, что на мемориальном комплексе выгравировали фамилии героев, ушедших на фронт из деревень Старокабаново и Такталачук, на месте которых построили Агидель. С правой стороны мемориала – надпись «Труженикам тыла вечная память». С левой стороны – фигура солдата с автоматом, а за его спиной надпись «Детям войны вечная слава».