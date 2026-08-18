Знамя над Рейхстагом: бессмертный подвиг Гази Загитова

В эти августовские дни, когда вся страна отметит день рождения одного из величайших сынов Отечества, мы вновь обращаемся к страницам истории. Гази Загитов родился 20 августа 1921 года в деревне Янагушево Емашевской волости Уфимского уезда в крепкой крестьянской семье. Его предки были людьми служилыми и трудолюбивыми: прапрадед Нариман к 25 годам заслужил звание есаула, вероятнее всего, как участник Отечественной войны 1812 года, а дед Ушияр и отец Казыхан владели обширными наделами земли. Детство будущего героя закалило его характер: чтобы добраться до Урьядинской школы, он с товарищами ежедневно проходил пешком шесть километров, а зимой преодолевал этот путь на лыжах. Эта школа жизни дала ему ту физическую выносливость, которая позже спасет десятки жизней под шквальным огнем Берлина. Осенью 1940 года Гази Казыханович был призван в ряды Красной Армии, где стал разведчиком взвода оптической разведки артиллерийского дивизиона — теми самыми «глазами бога войны».

Кульминацией его боевого пути стала ночь на 1 мая 1945 года. В составе штурмовой группы капитана В. Н. Макова старший сержант Загитов ворвался в здание Рейхстага. Под непрекращающимся огнем противника, проявляя исключительную отвагу. Он одним из первых водрузил красное знамя над поверженным логовом врага. Во время штурма Гази Казыханович получил сквозное ранение в грудь навылет, но не покинул поле боя, пока задача не была выполнена.

За храбрость и мужество при взятии Берлина Гази Загитов был представлен к званию Героя Советского Союза, однако впоследствии награжден орденом Красного Знамени. За плечами у него уже были два ордена Славы, боевые медали и пройденный от первого до последнего дня фронтовой путь. После демобилизации в июле 1946 года он вернулся в родную деревню, работал председателем сельсовета и механиком, оставаясь скромным тружеником, неразрывно связанным с родной землей.

Гази Загитов — гордость не только небольшой деревни Янагушево, но и всего Мишкинского района, всей Республики Башкортостан. Его имя здесь знакомо каждому школьнику, а биография служит примером истинного патриотизма.

Мы чтим его память и свято храним каждый след, оставленный героем. В августе 2021 года, в год столетия со дня его рождения, в селе Мишкино состоялась торжественная церемония открытия величественного памятника воину. На Аллее героев появилась бронзовая скульптура работы Ильдуса Закирова, в создании которой принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров.

По инициативе депутата Государственной Думы Динара Гильмутдинова и генерального директора АО «Башнефтегеофизика» Рустема Адиева в рамках проекта «Атайсал» в деревне Янагушево, на могиле героя установлена мемориальная пушка, ставшая центром притяжения для туристов и земляков. Эти инициативы находят поддержку на самом высоком уровне: руководство республики подчеркивает необходимость рассказывать молодежи о таких людях, максимально заботливо ухаживать за мемориалами и открывать новые памятники славным сынам Башкирии.

Сегодня благодаря создателям электронных архивов «Память народа» и «Мемориал» мы можем увидеть копии оригиналов наградных листов старшего разведчика 832-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона. Сухие строки приказов подтверждают то, что всегда знали земляки: наш Гази был настоящим Воином.

Его короткая жизнь оборвалась трагически рано — в автомобильной катастрофе 23 августа 1953 года, через три дня после 32-летия. Но такие люди не умирают. Гази Загитов важен нам не просто как кавалер орденов, прошедший всю войну. По словам историка Рамиля Рахимова, он был человеком гармонии, неприхотливым и лишенным гордыни. Он является отличным примером служения людям.

Гази Загитов доказал всему миру, что в нашей стране каждый готов на подвиг во имя Родины, что мы едины и тем сильны. Мы передаем эту память из поколения в поколение. Гази Загитов — герой не забытый. Мы помним и гордимся. И эта нить памяти, связывающая героическое прошлое с нашим будущим, никогда не прервется.

В эти августовские дни, когда вся страна отметит день рождения одного из величайших сынов Отечества, мы вновь обращаемся к страницам истории. Гази Загитов родился 20 августа 1921 года в деревне Янагушево Емашевской волости Уфимского уезда в крепкой крестьянской семье. Его предки были людьми служилыми и трудолюбивыми: прапрадед Нариман к 25 годам заслужил звание есаула, вероятнее всего, как участник Отечественной войны 1812 года, а дед Ушияр и отец Казыхан владели обширными наделами земли. Детство будущего героя закалило его характер: чтобы добраться до Урьядинской школы, он с товарищами ежедневно проходил пешком шесть километров, а зимой преодолевал этот путь на лыжах. Эта школа жизни дала ему ту физическую выносливость, которая позже спасет десятки жизней под шквальным огнем Берлина. Осенью 1940 года Гази Казыханович был призван в ряды Красной Армии, где стал разведчиком взвода оптической разведки артиллерийского дивизиона — теми самыми «глазами бога войны».

Кульминацией его боевого пути стала ночь на 1 мая 1945 года. В составе штурмовой группы капитана В. Н. Макова старший сержант Загитов ворвался в здание Рейхстага. Под непрекращающимся огнем противника, проявляя исключительную отвагу. Он одним из первых водрузил красное знамя над поверженным логовом врага. Во время штурма Гази Казыханович получил сквозное ранение в грудь навылет, но не покинул поле боя, пока задача не была выполнена.

За храбрость и мужество при взятии Берлина Гази Загитов был представлен к званию Героя Советского Союза, однако впоследствии награжден орденом Красного Знамени. За плечами у него уже были два ордена Славы, боевые медали и пройденный от первого до последнего дня фронтовой путь. После демобилизации в июле 1946 года он вернулся в родную деревню, работал председателем сельсовета и механиком, оставаясь скромным тружеником, неразрывно связанным с родной землей.

Гази Загитов — гордость не только небольшой деревни Янагушево, но и всего Мишкинского района, всей Республики Башкортостан. Его имя здесь знакомо каждому школьнику, а биография служит примером истинного патриотизма.

Мы чтим его память и свято храним каждый след, оставленный героем. В августе 2021 года, в год столетия со дня его рождения, в селе Мишкино состоялась торжественная церемония открытия величественного памятника воину. На Аллее героев появилась бронзовая скульптура работы Ильдуса Закирова, в создании которой принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров.

По инициативе депутата Государственной Думы Динара Гильмутдинова и генерального директора АО «Башнефтегеофизика» Рустема Адиева в рамках проекта «Атайсал» в деревне Янагушево, на могиле героя установлена мемориальная пушка, ставшая центром притяжения для туристов и земляков. Эти инициативы находят поддержку на самом высоком уровне: руководство республики подчеркивает необходимость рассказывать молодежи о таких людях, максимально заботливо ухаживать за мемориалами и открывать новые памятники славным сынам Башкирии.

Сегодня благодаря создателям электронных архивов «Память народа» и «Мемориал» мы можем увидеть копии оригиналов наградных листов старшего разведчика 832-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона. Сухие строки приказов подтверждают то, что всегда знали земляки: наш Гази был настоящим Воином.

Его короткая жизнь оборвалась трагически рано — в автомобильной катастрофе 23 августа 1953 года, через три дня после 32-летия. Но такие люди не умирают. Гази Загитов важен нам не просто как кавалер орденов, прошедший всю войну. По словам историка Рамиля Рахимова, он был человеком гармонии, неприхотливым и лишенным гордыни. Он является отличным примером служения людям.

Гази Загитов доказал всему миру, что в нашей стране каждый готов на подвиг во имя Родины, что мы едины и тем сильны. Мы передаем эту память из поколения в поколение. Гази Загитов — герой не забытый. Мы помним и гордимся. И эта нить памяти, связывающая героическое прошлое с нашим будущим, никогда не прервется.