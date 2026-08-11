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11 Августа , 04:16

В РБ формирует региональную программу внедрения беспилотных авиационных систем

Республика Башкортостан продолжает системную работу по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и внедрению современных беспилотных технологий в различные отрасли экономики.

В РБ формирует региональную программу внедрения беспилотных авиационных системВ РБ формирует региональную программу внедрения беспилотных авиационных систем
В РБ формирует региональную программу внедрения беспилотных авиационных систем

В режиме видео-конференц-связи состоялось рабочее совещание с представителями АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» («ФЦ БАС»).

В ходе встречи участники обсудили формирование региональной программы внедрения автономных систем, развитие механизмов взаимодействия с федеральным центром, а также перспективы реализации пилотных проектов с применением беспилотных авиационных и роботизированных решений на территории республики.

Особое внимание было уделено расширению практики использования беспилотных технологий и подготовке предложений по ускоренному внедрению автономных систем. Также рассмотрены вопросы экспертного сопровождения региона со стороны АНО «ФЦ БАС» при реализации соответствующих мероприятий.

Министерство промышленности и энергетики Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=441 

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