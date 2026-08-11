В 2026 году активисты «Народного фронта» в Башкортостане отправили 68 гумконвоев

Руководитель регионального исполкома ОНФ Виталий Брыкин рассказал, что Народный фронт продолжает контроль за исполнением указов и поручений Президента России на местах, а также занимается поддержкой бойцов на передовой.

Так, в первом полугодии 2026 года активисты отправили в зону СВО 68 гуманитарных конвоев, доставили 210 тонн груза. Помощь получили 73 подразделения. Военнослужащим передали 25 автомобилей, а также БПЛА, медицинское оборудование, средства связи и наблюдения, электрогенераторы, маскировочные сети, одежду и посылки по адресным заявкам.

В числе партнёров общественной организации – 120 волонтёрских групп по всей республике, а также предприятия и учреждения региона. Среди них – «Масксети Щит Уфа», «Шьём и вяжем для наших. Башкортостан», «Масксети Щит» села Михайловка Уфимского района, «Шьём для солдат» Фёдоровского района, коллективы Академии ВЭГУ, Башкортостанского республиканского профсоюза работников здравоохранения и другие.

Кроме того, региональный исполком проводит консультации для участников СВО и членов их семей. Ежедневно к ним поступают обращения по вопросам выплат, документов, медицинской и социальной помощи, поиска информации и взаимодействия с уполномоченными органами.

Глава республики Радий Хабиров высоко оценил деятельность «Народного фронта» и поблагодарил за эффективную работу.

– Спасибо большое всей вашей команде, – подчеркнул руководитель региона. – Очень много деятельных людей у вас. Предлагаю организовать встречу с активистами.