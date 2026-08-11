Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана

За мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач на передовой, орденов генерала Шаймуратова удостоены военнослужащие Ильвир Нуриев и Ильдар Резяпов.

В своём ответном слове Ильдар Резяпов поблагодарил Главу Башкортостана за поддержку земляков-бойцов и передал флаг и вымпел разведывательно-штурмовой бригады.

Руководитель региона также вручил медали генерала Шаймуратова командиру дорожно-комендантской роты Уралу Давлетшину и операционной медицинской сестре хирургического отделения войсковой части Минобороны России Ляйсан Ергизовой.

Глава Башкортостана подчеркнул, что республика продолжит оказывать всемерную поддержку участникам СВО.

– Наши ребята доблестно выполняют задачи специальной военной операции. Передайте всем слова уважения и благодарности. Спасибо вам за службу! – сказал Радий Хабиров.