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11 Августа , 11:10

Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана

11 августа на еженедельном оперативном совещании Глава республики Радий Хабиров вручил государственные награды участникам специальной военной операции из Башкортостана, которые прибыли на малую родину в краткосрочный отпуск.

Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из БашкортостанаРадий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана

За мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач на передовой, орденов генерала Шаймуратова удостоены военнослужащие Ильвир Нуриев и Ильдар Резяпов.

В своём ответном слове Ильдар Резяпов поблагодарил Главу Башкортостана за поддержку земляков-бойцов и передал флаг и вымпел разведывательно-штурмовой бригады.

Руководитель региона также вручил медали генерала Шаймуратова командиру дорожно-комендантской роты Уралу Давлетшину и операционной медицинской сестре хирургического отделения войсковой части Минобороны России Ляйсан Ергизовой.

Глава Башкортостана подчеркнул, что республика продолжит оказывать всемерную поддержку участникам СВО.

– Наши ребята доблестно выполняют задачи специальной военной операции. Передайте всем слова уважения и благодарности. Спасибо вам за службу! – сказал Радий Хабиров.

 

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