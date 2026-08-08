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8 Августа , 13:58

В Уфе пройдёт VIII Гражданский форум республики

VIII Гражданский форум Республики Башкортостан состоится 27 августа 2026 года в уфимском конгресс-холле «Торатау».

Форум является ключевым событием в жизни гражданского общества республики. Главная тема — трансформация гражданского общества в условиях специальной военной операции. Особое внимание будет уделено поддержке участников СВО и их семей, а также патриотическому воспитанию молодежи, сохранению традиционных ценностей и роли институтов гражданского общества на предстоящих выборах.

В программе форума — дискуссионные площадки, семинары, мастер-классы и интерактивные выставки, юридические консультации, экспертное консультирование по грантовым заявкам, а также пленарное заседание «Трансформация гражданского общества в условиях СВО».

Организаторы — Фонд грантов главы РБ, Общественная палата РБ, Совет при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

Для участия необходимо до 20 августа включительно зарегистрироваться по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6a50bc601f1eb584ac30bd77

Фото предоставлено Общественной палатой РБ                                                                                                                                                                              Материал по ссылке:  https://resbash.ru/news/obshchestvo/2026-08-06/v-ufe-proydyot-viii-grazhdanskiy-forum-respubliki-4774525 

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