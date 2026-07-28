"Боги войны": Артур Юмагужин рассказал о дроноводах из Башкирии

Каждый раз, когда приезжаю домой, наблюдаю, что в республике периодически «грязное» небо, глючит интернет, сейчас из-за бензина люди начали возмущаться. Возмущение, когда люди из комфорта попадают в определенный дискомфорт – естественно и объяснимо. Но при этом важно помнить: против нашей Родины воюют более 50 стран. И на границе стоят наши ребята: родные и близкие, знакомые вам и незнакомые, которые ежедневно и четко выполняют задачи СВО. Ребята с высоким боевым духом, скромные и мужественные. Благодаря им враг не может достичь своих целей. А наши парни своих целей – достигают.

– Расскажите про наши именные башкирские батальоны.

– Именные батальоны, все без исключения, с первых дней положительно показали себя на всей территории специальной военной операции и сегодня гордо несут свои знамена. Более того, ребята из других субъектов, которые служат в наших батальонах, заказывают флаги республики на память себе, гордятся орденами и медалями Шаймуратова. Наши батальоны эффективно работают на всех направлениях, у них четкая дисциплина, обеспечение, бойцы постоянно под кураторством. Да, есть потери – это война, кто-то уходит по возрасту, кто-то по ранению.

Время такое сегодня – не со стороны наблюдать и быть диванным экспертом, а нужно быть в строю и реально помогать.

– Основное направление в наших батальонах сегодня – войска БпС?

– Да. Сейчас наши «птичники» – «боги войны» – на «передке» и в тыловых районах. Это люди особой касты, которые везде летают, все видят, прикрывают колонны, поддерживают наши войска во всех направлениях, защищают мирное население. Низкий поклон им.

Тем, кто думает, что кроме телефона и компьютера ни в чём не разбирается, скажу: такие ребята нам как раз и нужны, нужны в большом количестве – работы для них очень много. За короткое время их всему обучат, и они будут приносить огромную пользу нашей Родине.

– Расскажите о молодежи, которая идет защищать страну сегодня.

– Наша молодежь не просто активно идет. Когда приезжаю в воинские части, общаюсь с ребятами, вижу, что они профессионально работают, быстро обучаются, выносливые, эрудированные, все схватывают на лету, друг друга понимают и поддерживают.

У меня один совет всем, кто решил идти защищать нашу Родину: рекомендую идти в наши военкоматы. Приходите в башкирский военкомат и прямо говорите: хочу служить в наших именных батальонах и в полку «Башкортостан». На СВО я пятый год и по опыту знаю: в башкирских именных батальонах вас встретят как родного, как своего, научат абсолютно всему. Бывает так, что ребята по незнанию идут служить через другие регионы. Да, мы никого не бросаем и случись что – республика всегда поддержит. Поэтому важно быть со своей республикой всегда. Башкортостан обеспечивает наши подразделения дронами и всем необходимым, глава региона Радий Хабиров держит на личном контроле и именные батальоны, и службу мобилизованных, и контрактников. Четко налажена связь с командирами, все вопросы решаются. Ждем вас, ребята!

Фото из личного архива Артура Юмагужина.

Беседовала Алсу Муллахметова https://mgazeta.com/articles/SVO/2026-07-28/bogi-voyny-bashkirskih-batalonov-artur-yumaguzhin-o-dronovodah-4765164